20 июля 2022

В Перми ожидают поставки вакцины, которой прививался Путин

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин одним из первых испробовал новую вакцину Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае будет доступен новый вид вакцинации от коронавируса — без использования игл и шприцев. О том, что в регионе готовы к интерназальной вакцинации, которую ранее испытал на себе президент России Владимир Путин, заявил замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин.

«Ожидаем в Пермском крае новый вид вакцины — это интерназальная вакцинация, через специальные распылители, которые позволяют ввести вакцину без укола. Когда вакцина зайдет в гражданский оборот, мы приобретем ее для жителей Пермского края», — сообщил Камкин на брифинге для СМИ.

Исследования показали, что по эффективности препарат не уступает «Спутнику». По словам его создателей, препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируса. Одним из первых, в ноябре 2021 года, назальной вакциной от коронавируса привился президент Владимир Путин. После процедуры президент чувствовал себя хорошо и вскоре продолжил занятия спортом.

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В Пермском крае будет доступен новый вид вакцинации от коронавируса — без использования игл и шприцев. О том, что в регионе готовы к интерназальной вакцинации, которую ранее испытал на себе президент России Владимир Путин, заявил замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин. «Ожидаем в Пермском крае новый вид вакцины — это интерназальная вакцинация, через специальные распылители, которые позволяют ввести вакцину без укола. Когда вакцина зайдет в гражданский оборот, мы приобретем ее для жителей Пермского края», — сообщил Камкин на брифинге для СМИ. Исследования показали, что по эффективности препарат не уступает «Спутнику». По словам его создателей, препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируса. Одним из первых, в ноябре 2021 года, назальной вакциной от коронавируса привился президент Владимир Путин. После процедуры президент чувствовал себя хорошо и вскоре продолжил занятия спортом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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