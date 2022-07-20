В Перми ожидают поставки вакцины, которой прививался Путин

Владимир Путин одним из первых испробовал новую вакцину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае будет доступен новый вид вакцинации от коронавируса — без использования игл и шприцев. О том, что в регионе готовы к интерназальной вакцинации, которую ранее испытал на себе президент России Владимир Путин, заявил замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин.

«Ожидаем в Пермском крае новый вид вакцины — это интерназальная вакцинация, через специальные распылители, которые позволяют ввести вакцину без укола. Когда вакцина зайдет в гражданский оборот, мы приобретем ее для жителей Пермского края», — сообщил Камкин на брифинге для СМИ.

Исследования показали, что по эффективности препарат не уступает «Спутнику». По словам его создателей, препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируса. Одним из первых, в ноябре 2021 года, назальной вакциной от коронавируса привился президент Владимир Путин. После процедуры президент чувствовал себя хорошо и вскоре продолжил занятия спортом.