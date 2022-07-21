Собчак заявила, что Соловьев закошмарил Екатеринбург. «От страха „Молот ведьм“ пишут»

22 июля 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

По мнению Ксении Собчак Владимир Соловьев закошмарил Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналистка Ксения Собчак высказалась о телеведущем Владимире Соловьеве, после откровенного танца блогера Яны Кэт на фоне Ельцин Центра. Высказывание журналистки появилось в ее telegram-канале «Кровавая барыня». «Вот закошмарил Соловьев регион, так там теперь от страха „Молот ведьм“ нового образца пишут. Не особо разбираются, кто и в чем виноват, лишь бы снова из Центра не наехали. Рекомендую ввести стандарт длины юбок и допустимую дистанцию между танцующими», — поделилась Собчак. Высказывание журналистки появилось после резонансных танцев Яны Кэт в откровенном виде. Полуголая девушка станцевала на фоне Ельцин Центра с написанным на ягодицах вопросом «И что?» под трек рэп-исполнительницы из Тюменской области Инстасамки. Ранее URA.RU сообщало, что Яна Кэт танцевала на улице Вайнера в Екатеринбурге. После откровенных танцев блогер заявила, что боится критики мужчин, также девушка опасается, что ее перформанс дойдет до Владимира Соловьева. После резонансных танцев полицейские арестовали Яну Кэт на трое суток, а Собчак раскритиковала екатеринбургских силовиков. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Журналистка Ксения Собчак высказалась о телеведущем Владимире Соловьеве, после откровенного танца блогера Яны Кэт на фоне Ельцин Центра. Высказывание журналистки появилось в ее telegram-канале «Кровавая барыня». «Вот закошмарил Соловьев регион, так там теперь от страха „Молот ведьм“ нового образца пишут. Не особо разбираются, кто и в чем виноват, лишь бы снова из Центра не наехали. Рекомендую ввести стандарт длины юбок и допустимую дистанцию между танцующими», — поделилась Собчак. Высказывание журналистки появилось после резонансных танцев Яны Кэт в откровенном виде. Полуголая девушка станцевала на фоне Ельцин Центра с написанным на ягодицах вопросом «И что?» под трек рэп-исполнительницы из Тюменской области Инстасамки. Ранее URA.RU сообщало, что Яна Кэт танцевала на улице Вайнера в Екатеринбурге. После откровенных танцев блогер заявила, что боится критики мужчин, также девушка опасается, что ее перформанс дойдет до Владимира Соловьева. После резонансных танцев полицейские арестовали Яну Кэт на трое суток, а Собчак раскритиковала екатеринбургских силовиков.