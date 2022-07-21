Ксения Собчак раскритиковала полицию Екатеринбурга после ареста танцовщицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала екатеринбургскую полицию после ареста преподавательницы Яны Кэт, которая станцевала на фоне Ельцин Центра в полуобнаженном виде. Высказывание Собчак появилось в ее telegram-канале «Кровавая барыня».

«Оскорбление чувств верующих в Ельцина — это сильно. Очень много вопросов. У нас „Ельцин центр“ религиозный объект или что? Почему на фоне него нельзя танцевать в шортах? Почему тверк красивой худой девушки называется анархией? Выпивает ли с утра перед тем, как давать комментарии, официальный представитель полиции по Свердловской области Валерий Горелых? Люди головой едут реально, весна уже прошла, а обострения не закончились», — задается вопросами Собчак.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полиция Екатеринбурга будет пресекать откровенные танцы на улицах города. »«Может быть, других любительниц откровенных плясок это остановит от подобных поступков. Анархии в нашем регионе не было, нет и не будет», — говорил Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что Яна Кэт станцевала на улице Вайнера и возле Ельцин Центра. После общественного резонанса девушка заявила, что боится критики мужчин. Агентство рассказывало, что полицейские арестовали преподавательницу танцев на трое суток.