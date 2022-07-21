Бешеный еж искусал ребенка в Озерске

Еж напал на ребенка и взрослого, когда те играли с ним и пытались покормить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) бешеный еж напал и покусал ребенка. Как сообщает пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России, ребенок в сопровождении взрослого пытался накормить животное и поиграть с ним.

«На территории личного садового участка одного из СНТ Озерска двоих человек (взрослого и ребенка) укусил лесной еж, с которым они игрались и пытались покормить. В тот же день пострадавшим была оказана медицинская помощь и начат полный курс лечебно-профилактической иммунизации, который продолжается и по настоящее время», — сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Там добавили, что ежа отловили и провели анализы. Согласно исследованию, у животного выявлено и лабораторно подтверждено бешенство. Это не первый случай нападения бешеных животных на детей в Озерске. В мае на ребенка напала бешеная крыса.

В Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям отмечают, что с начала года от бешенства в области скончалось 36 животных. Бешенство — опасное инфекционное заболевание, которое приводит к воспалению головного мозга и смерти. Люди заражаются от больных животных при укусе, оцарапывании или ослюнении.