Екатеринбуржец сломал череп прохожему

У пострадавшего диагностировали перелом свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком избиении прохожего. Об этом на своем официальном сайте сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

«В отдел полиции № 7 поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи. Они сообщили, что в 23-ю больницу с улицы Куйбышева доставлен местный житель. Судебно-медицинская экспертиза показала, что гражданину нанесен тяжкий вред здоровью. Врачи диагностировали у него перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга», — говорится в сообщении МВД.

Полицейские начали розыск предполагаемого преступника и задержали 27-летнего, ранее не судимого, местного жителя. Он признался в содеянном и пояснил, что напал на прохожего из-за внезапно возникшей неприязни. В отношении задержанного возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».