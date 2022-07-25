В Пермском крае прокуратура наказала РЖД за опасные пути

По требованию прокуратуры ОАО «РЖД» выписан штраф за опасный переход через пути Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае решили проблему с пешеходным переходом через железнодорожные пути для инвалидов. Его по требованию транспортной прокуратуры привели в порядок после выявленных нарушений, а ОАО «РЖД» наказали штрафом.

«Установлено, что в нарушение законодательства на станции «Кабельная» в Пермском крае пешеходный переход имел дефекты, которые препятствовали осуществить безопасный доступ инвалидов и маломобильных граждан к транспортным объектам. В связи с этим прокурор внес представление руководителю Свердловской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», — сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

В результате нарушения были устранены. За уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности перехода для инвалидов ОАО «РЖД» выписан штраф.

Ранее URA.RU рассказывало, что дополнительную станцию «Кабельная» в районе Гайвы открыли в мае после недовольства пермяков. Они пожаловались на нехватку остановок на правом берегу Камы после запуска в городе кольцевого наземного метро.