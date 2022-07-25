25 июля 2022

На трассе М-5 в Челябинской области ввели новые ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги
Ограничения ввели из-за проведения ремонтных работ Фото:

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области от Тимирязевского до Витаминного ввели временные ограничения движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления федеральных дорог «Южный Урал» (Упрдор), ограничения ввели в связи с проведением ремонтных работ на данном участке.

«С 27 июля по 20 августа 2022 года в связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги М-5 „Урал“ в Челябинской области от Тимирязевского до Витаминного вводится временное ограничение движения транспортных средств, по одной полосе проезда. Автомобилистам необходимо принять во внимание данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ранее из-за строительных работ по расширению дороги ограничения ввели на участке трассы от Чебаркуля до Миасса. Сейчас часть ограничений сняли, отменив реверсивное движение.

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На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области от Тимирязевского до Витаминного ввели временные ограничения движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления федеральных дорог «Южный Урал» (Упрдор), ограничения ввели в связи с проведением ремонтных работ на данном участке. «С 27 июля по 20 августа 2022 года в связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги М-5 „Урал“ в Челябинской области от Тимирязевского до Витаминного вводится временное ограничение движения транспортных средств, по одной полосе проезда. Автомобилистам необходимо принять во внимание данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ранее из-за строительных работ по расширению дороги ограничения ввели на участке трассы от Чебаркуля до Миасса. Сейчас часть ограничений сняли, отменив реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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