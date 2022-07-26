Свердловское МЧС предупредило о грозах, граде и шквалистом ветре

Региональное ГУ МЧС России предупредило, что в период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ночью 27 июля в Свердловскую область придут шквалистый ветер, ливни, грозы и крупный град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«По информации синоптиков ночью 27 июля местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 25 м/с, сильные дожди и ливни, грозы, крупный град», — передают представители ведомства. ГУ МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Спасатели советуют отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов, а во время сильного ветра держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. «Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — сообщает пресс-служба. Также она предупреждает, что в период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Владельцам частных домов необходимо подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы. При грозе закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не находится вблизи электропроводки, молниеотводов, водостоков и антенн. Свердловчанам также нужно прикрывать голову от ударов градин с помощью рук, сумки или одежды.

Автомобилистам советуют не пытаться преодолеть подтопленные участки. «Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — заявили в региональном ГУ МЧС России.

Свердловское МЧС выпустило экстренное предупреждение о граде. Прогноз касался 26 июля. В Екатеринбурге и Свердловской области днем действительно началась сильная гроза. Темными грозовыми облаками затянуло небо над столицей Урала, Асбестом, Ирбитом, Туринском и Тавдой.