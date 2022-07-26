26 июля 2022

На трассе в Челябинской области перевернулся и сгорел внедорожник. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, огонь, огнеборец
Водителю удалось выбраться из машины Фото:

В Челябинской области на трассе Кыштым-Карабаш перевернулся и загорелся внедорожник Kia Mohave. Водитель госпитализирован, рассказали в восьмом пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по региону.

«ДТП произошло на 13 км дороги Кыштым-Карабаш, к месту вызова были направлены сотрудники 38 пожарно-спасательной части. По информации сотрудников полиции, водитель автомобиля, мужчина 1963 года рождения, не справился с управлением, вылетел с проезжей части и перевернулся. Автомобиль загорелся», — говорится в сообщении в официальном паблике отряда в соцсети «ВКонтакте».

Водителя госпитализировали в центральную городскую больницу имени Силаева города Кыштым. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. В тушении принимала участие одна единица техники и четыре человека.

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В Челябинской области на трассе Кыштым-Карабаш перевернулся и загорелся внедорожник Kia Mohave. Водитель госпитализирован, рассказали в восьмом пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по региону. «ДТП произошло на 13 км дороги Кыштым-Карабаш, к месту вызова были направлены сотрудники 38 пожарно-спасательной части. По информации сотрудников полиции, водитель автомобиля, мужчина 1963 года рождения, не справился с управлением, вылетел с проезжей части и перевернулся. Автомобиль загорелся», — говорится в сообщении в официальном паблике отряда в соцсети «ВКонтакте». Водителя госпитализировали в центральную городскую больницу имени Силаева города Кыштым. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. В тушении принимала участие одна единица техники и четыре человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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