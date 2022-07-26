Водителю удалось выбраться из машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на трассе Кыштым-Карабаш перевернулся и загорелся внедорожник Kia Mohave. Водитель госпитализирован, рассказали в восьмом пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по региону.

«ДТП произошло на 13 км дороги Кыштым-Карабаш, к месту вызова были направлены сотрудники 38 пожарно-спасательной части. По информации сотрудников полиции, водитель автомобиля, мужчина 1963 года рождения, не справился с управлением, вылетел с проезжей части и перевернулся. Автомобиль загорелся», — говорится в сообщении в официальном паблике отряда в соцсети «ВКонтакте».

Водителя госпитализировали в центральную городскую больницу имени Силаева города Кыштым. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. В тушении принимала участие одна единица техники и четыре человека.