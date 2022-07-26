Пермь вошла в топ миллионников по темпам удорожания новостроек

Средняя стоимость новых квартир за квадратный метр в июле — 116 тыс. рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми за июль 2022 года цены на новостройки выросли на 5%. По этому показателю город занял третье место среди миллионников России, рассказали URA.RU агентстве Restate.

Пермь разделила третье место с Новосибирском, у которого месячный рост цены за новые квартиры также составляет 5%. Самые быстрые темпы роста у Москвы — 7,8% за месяц. На втором месте расположился Нижний Новгород (7,7%).

На 6 июня средняя цена за квадратный метр в новых квартирах Перми составляла 110,7 тысячи рублей, а на 25 июля — уже 116,7 тысячи. На вторичное жилье в городе цены растут значительно медленнее. В начале июня пермяки продавали свои квартиры в среднем по цене 83,3 тысячи рублей за квадратный метр, а в конце июля по 84 тысячи. Рост составил 0,8%.