26 июля 2022

Пермь вошла в топ миллионников по темпам удорожания новостроек

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с дрона. Пермь, новостройки, пермь с высоты, виды перми дрон, город весной
Средняя стоимость новых квартир за квадратный метр в июле — 116 тыс. рублей Фото:

В Перми за июль 2022 года цены на новостройки выросли на 5%. По этому показателю город занял третье место среди миллионников России, рассказали URA.RU агентстве Restate.

Пермь разделила третье место с Новосибирском, у которого месячный рост цены за новые квартиры также составляет 5%. Самые быстрые темпы роста у Москвы — 7,8% за месяц. На втором месте расположился Нижний Новгород (7,7%).

На 6 июня средняя цена за квадратный метр в новых квартирах Перми составляла 110,7 тысячи рублей, а на 25 июля — уже 116,7 тысячи. На вторичное жилье в городе цены растут значительно медленнее. В начале июня пермяки продавали свои квартиры в среднем по цене 83,3 тысячи рублей за квадратный метр, а в конце июля по 84 тысячи. Рост составил 0,8%.

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В Перми за июль 2022 года цены на новостройки выросли на 5%. По этому показателю город занял третье место среди миллионников России, рассказали URA.RU агентстве Restate. Пермь разделила третье место с Новосибирском, у которого месячный рост цены за новые квартиры также составляет 5%. Самые быстрые темпы роста у Москвы — 7,8% за месяц. На втором месте расположился Нижний Новгород (7,7%). На 6 июня средняя цена за квадратный метр в новых квартирах Перми составляла 110,7 тысячи рублей, а на 25 июля — уже 116,7 тысячи. На вторичное жилье в городе цены растут значительно медленнее. В начале июня пермяки продавали свои квартиры в среднем по цене 83,3 тысячи рублей за квадратный метр, а в конце июля по 84 тысячи. Рост составил 0,8%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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