Алексей Текслер отметил сплоченность ребят, принимающих участие в «Университетской смене» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 июля посетил детский загородный лагерь «Уральская березка», где встретился с детьми, приехавшими в регион из Донецкой народной республики (ДНР) для участия в «Университетской смене». Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, глава региона принял участие в росписи памятных футболок, а также пообщался с участниками смены.

«Сейчас здесь ребята и из Донецкой народной республики и наши челябинские ребята. Рад, что вы все вместе, что мы как единая, дружная команда не разделяем друг друга ни по национальному признаку или по какому-либо другому. Челябинская область дружелюбная и гостеприимная. Я надеюсь, вы уже смогли это отметить. Знаю, что у вас была насыщенная программа», — сказал губернатор детям.

Участники «Университетской смены», описывая свои эмоции от проведенного времени отметили, что им было интересно узнать историю области. По их словам, в Челябинске очень интересный музей. Также они отметили мероприятия, которые им устраивали в лагере. Среди самого интересного они выделили пенную вечеринку.

Вечером у участников смены состоится прощальный костер. Их отдых длился 10 дней. За такой короткий срок ребята смогли подружиться и сплотиться настолько, что не хотят расставаться, некоторые не могут сдержать слез от мысли про скорое расставание.

«Университетская смена» проходит в Челябинске на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Всего запланировано две образовательные смены. Первая началась 18 июля и закончится 28 июля. Вторая смена пройдет с 1 по 11 августа. За первую смену из ДНР в Челябинск приехало 46 школьников.

В настоящее время территория ДНР полностью освобождена от украинских националистов. Этому способствовало проведение спецоперации РФ на Украине. С конца февраля российские войска освободили свыше двухсот населенных пунктов.

Текслер расписался на футболках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU