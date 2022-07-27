Чесменского экс-замглавы выпустили из СИЗО, отменив приговор

Дело Константина Гнипы отправлено на новое рассмотрение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший заместитель главы Чесменского района (Челябинская область) Константин Гнипа, который в мае 2021 года был приговорен к восьми годам колонии за получение взяток, вышел на свободу. Его освободил Челябинский областной суд, отменив приговор районного суда и направив дело на новое рассмотрение, рассказала URA.RU официальный представитель облсуда Наталья Бушуева.

«Приговор Чесменского районного суда Челябинской области от 20 мая в отношении Гнипы отменен в части осуждения по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ по получению взятки на сумму не менее 480 тысяч рублей и по ч. 2 ст. 290 УК РФ по получению взятки на сумму не менее 110 тыс. рублей. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Избранная мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, Гнипа в зале суда отпущен под подписку о невыезде», — рассказала Наталья Бушуева.

Она уточнила, что эпизод получения Гнипой взятки от того же предпринимателя в виде услуг по ремонту автомобиля оставлен без изменения и вступил в законную силу. По нему бывшему чиновнику назначено полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Из-за того, что в срок наказания зачтен срок заключения под стражу и содержания под домашним арестом, в колонию Гнипа пока не отправится.

Обыски в администрации Чесменского района прошли в апреле 2019 года. Гнипе вменили получение откатов за муниципальные контракты по программе «Реальные дела», предъявив в итоге обвинение по нескольким эпизодам получения взяток.