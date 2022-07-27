В пермском вузе нашли замену осужденному экс-директору

Новый директор ПФ ВГУВТ приступил к своим обязанностям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директором пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) назначен Александр Шалкеев. Информация размещена на сайте вуза.

«Пермский филиал ВГУВТ возглавил Александр Александрович Шалкеев. Нового руководителя коллективу представил проректор ВГУВТ Сергей Григорьевич Митрошин», — сообщается на сайте учебного заведения. Шалкеев с отличием окончил судоводительское отделение пермского речного училища (сейчас — ПФ ВГУВТ), а затем — Волжский госуниверситет. Его трудовая деятельность связана с речным и морским флотом.

URA.RU рассказывало, что прежний руководитель вуза, Павел Задровский, был признан судом виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев.