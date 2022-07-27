Жители деревни в ХМАО переедут из «авариек» в новые квартиры

28 июля 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Многие дома в поселке строились еще в 60-х годах прошлого века (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители поселка Зайцева речка (Нижневартовский район) могут переехать по программе переселения из аварийного дома в новые квартиры, которые находятся в соседнем поселении городского типа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Нижневартовского района. «Работает программа по улучшению жилищных условий жителям Нижневартовского района. Жители имеют возможность переселиться из аварийного жилья не только на территории поселка Зайцева речка, где непосредственно проживают, но и переехать в поселок городского типа Излучинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Нижневартовского района. В этом году власти района только в одной Зайцевой речке планируют снести более 800 квадратных метров аварийного жилого фонда. Это 11 домов, жителям которых предоставят новое жилье. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО мэрия поможет жителям переехать из проблемного поселка. Речь шла о Беловежском, который находится в старой части Нижневартовска. Здесь стоят еще деревянные дома, которые собственники не могут признать аварийными несколько лет.

Жители поселка Зайцева речка (Нижневартовский район) могут переехать по программе переселения из аварийного дома в новые квартиры, которые находятся в соседнем поселении городского типа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Нижневартовского района. «Работает программа по улучшению жилищных условий жителям Нижневартовского района. Жители имеют возможность переселиться из аварийного жилья не только на территории поселка Зайцева речка, где непосредственно проживают, но и переехать в поселок городского типа Излучинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Нижневартовского района. В этом году власти района только в одной Зайцевой речке планируют снести более 800 квадратных метров аварийного жилого фонда. Это 11 домов, жителям которых предоставят новое жилье. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО мэрия поможет жителям переехать из проблемного поселка. Речь шла о Беловежском, который находится в старой части Нижневартовска. Здесь стоят еще деревянные дома, которые собственники не могут признать аварийными несколько лет.