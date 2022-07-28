Лавров успокоил замешкавшегося главу МИД Китая

28 июля 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Глава МИД РФ Сергей Лавров успокоил своего китайского коллегу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров поддержал китайского коллегу Ван И, когда тот замешкался перед рукопожатием. Встреча глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества состоялась в Ташкенте. «Не бойтесь… Вы среди друзей», — сказал Лавров в ответ на заминку главы МИД КНР. Видео с места событий опубликовала в telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И говорил о том, что Китай не будет «подливать масло в огонь» украинского конфликта, но намерен содействовать продвижению мирных переговоров. Также он призывал ЕС действовать реалистично в конфликте на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров поддержал китайского коллегу Ван И, когда тот замешкался перед рукопожатием. Встреча глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества состоялась в Ташкенте. «Не бойтесь… Вы среди друзей», — сказал Лавров в ответ на заминку главы МИД КНР. Видео с места событий опубликовала в telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И говорил о том, что Китай не будет «подливать масло в огонь» украинского конфликта, но намерен содействовать продвижению мирных переговоров. Также он призывал ЕС действовать реалистично в конфликте на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.