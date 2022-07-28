Лавров успокоил замешкавшегося главу МИД Китая

Глава МИД РФ Сергей Лавров поддержал китайского коллегу Ван И, когда тот замешкался перед рукопожатием. Встреча глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества состоялась в Ташкенте. «Не бойтесь… Вы среди друзей», — сказал Лавров в ответ на заминку главы МИД КНР. Видео с места событий опубликовала в telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И говорил о том, что Китай не будет «подливать масло в огонь» украинского конфликта, но намерен содействовать продвижению мирных переговоров. Также он призывал ЕС действовать реалистично в конфликте на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.