У свердловчан сгорели электроприборы из-за грозыФото: Pixabay
В поселке Ертарский (Свердловская область) из-за грозы у жителей сгорели домашние электроприборы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из местных жителей.
«Сегодня из-за грозы произошел перехлест электропроводов в поселке. Жители Ертарки (поселок Ертарский — прим. URA.RU) были весь день без света, у многих сгорели домашние электроприборы», — рассказал местный житель. По его словам, электричество в поселке уже восстановили, однако жители боятся, что не смогут добиться компенсации за сгоревшую электротехнику.
Свердловчане жалуются на сгоревшие Wi-Fi адаптеры, спутниковые антенны, у некоторых в домах воспламенились розетки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Тугулымского городского округа, к которому относится поселок, и в сетевую компанию МРСК Урала. На момент публикации новости ответ не был получен.
В поселке Ертарский (Свердловская область) из-за грозы у жителей сгорели домашние электроприборы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из местных жителей. «Сегодня из-за грозы произошел перехлест электропроводов в поселке. Жители Ертарки (поселок Ертарский — прим. URA.RU) были весь день без света, у многих сгорели домашние электроприборы», — рассказал местный житель. По его словам, электричество в поселке уже восстановили, однако жители боятся, что не смогут добиться компенсации за сгоревшую электротехнику. Свердловчане жалуются на сгоревшие Wi-Fi адаптеры, спутниковые антенны, у некоторых в домах воспламенились розетки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Тугулымского городского округа, к которому относится поселок, и в сетевую компанию МРСК Урала. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском из-за бури обрушились деревья. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге из-за ливня обесточили троллейбусы.