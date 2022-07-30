Свердловчане пожаловались на сгоревшие из-за грозы электроприборы. Скрин

31 июля 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

У свердловчан сгорели электроприборы из-за грозы Фото: Pixabay В поселке Ертарский (Свердловская область) из-за грозы у жителей сгорели домашние электроприборы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из местных жителей. «Сегодня из-за грозы произошел перехлест электропроводов в поселке. Жители Ертарки (поселок Ертарский — прим. URA.RU) были весь день без света, у многих сгорели домашние электроприборы», — рассказал местный житель. По его словам, электричество в поселке уже восстановили, однако жители боятся, что не смогут добиться компенсации за сгоревшую электротехнику. Свердловчане жалуются на сгоревшие Wi-Fi адаптеры, спутниковые антенны, у некоторых в домах воспламенились розетки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Тугулымского городского округа, к которому относится поселок, и в сетевую компанию МРСК Урала. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском из-за бури обрушились деревья. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге из-за ливня обесточили троллейбусы. Жалобы свердловчан Фото: местный житель По словам местного жителя, электричество в поселке уже восстановили Фото: местный житель Последствия грозы Фото: местный житель

В поселке Ертарский (Свердловская область) из-за грозы у жителей сгорели домашние электроприборы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из местных жителей. «Сегодня из-за грозы произошел перехлест электропроводов в поселке. Жители Ертарки (поселок Ертарский — прим. URA.RU) были весь день без света, у многих сгорели домашние электроприборы», — рассказал местный житель. По его словам, электричество в поселке уже восстановили, однако жители боятся, что не смогут добиться компенсации за сгоревшую электротехнику. Свердловчане жалуются на сгоревшие Wi-Fi адаптеры, спутниковые антенны, у некоторых в домах воспламенились розетки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Тугулымского городского округа, к которому относится поселок, и в сетевую компанию МРСК Урала. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском из-за бури обрушились деревья. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге из-за ливня обесточили троллейбусы.