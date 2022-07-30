30 июля 2022
29 июля 2022

Свердловчане пожаловались на сгоревшие из-за грозы электроприборы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., лэп, молния
У свердловчан сгорели электроприборы из-за грозы Фото:

В поселке Ертарский (Свердловская область) из-за грозы у жителей сгорели домашние электроприборы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из местных жителей.

«Сегодня из-за грозы произошел перехлест электропроводов в поселке. Жители Ертарки (поселок Ертарский — прим. URA.RU) были весь день без света, у многих сгорели домашние электроприборы», — рассказал местный житель. По его словам, электричество в поселке уже восстановили, однако жители боятся, что не смогут добиться компенсации за сгоревшую электротехнику.

Свердловчане жалуются на сгоревшие Wi-Fi адаптеры, спутниковые антенны, у некоторых в домах воспламенились розетки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Тугулымского городского округа, к которому относится поселок, и в сетевую компанию МРСК Урала. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском из-за бури обрушились деревья. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге из-за ливня обесточили троллейбусы.

Жалобы свердловчан
Фото:
По словам местного жителя, электричество в поселке уже восстановили
Фото:
Последствия грозы
Фото:
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
В поселке Ертарский (Свердловская область) из-за грозы у жителей сгорели домашние электроприборы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из местных жителей. «Сегодня из-за грозы произошел перехлест электропроводов в поселке. Жители Ертарки (поселок Ертарский — прим. URA.RU) были весь день без света, у многих сгорели домашние электроприборы», — рассказал местный житель. По его словам, электричество в поселке уже восстановили, однако жители боятся, что не смогут добиться компенсации за сгоревшую электротехнику. Свердловчане жалуются на сгоревшие Wi-Fi адаптеры, спутниковые антенны, у некоторых в домах воспламенились розетки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Тугулымского городского округа, к которому относится поселок, и в сетевую компанию МРСК Урала. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском из-за бури обрушились деревья. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге из-за ливня обесточили троллейбусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...