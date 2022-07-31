Челябинский завод заменил европейских производителей

Челябинский завод в нише рукавов высокого давления вошел в пятерку лидеров в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания из Челябинска заменила выпускаемыми рукавами высокого давления в РФ европейских производителей. Как URA.RU сообщил технический директор «РТ «РВД» Андрей Кочкин, в портфеле имеются подписанные контракты на три года вперед.

«Рукава высокого давления наше предприятие производит полностью из российских комплектующих. Закупаем отечественные шланги, а фитинги, соединительные элементы, делаем сами. Подписали контрактов до 2025 года», — сообщил URA.RU Кочкин.

Продукция компании востребована на разных производствах: там, где механизмы невозможно соединить жесткими трубами. Товар пользуется спросом в сельском хозяйстве для тракторов в поле и на горно-обогатительных комбинатах для сцепки экскаваторов. Среди заказчиков — группа «ГАЗ», автозавод «Урал», Челябинский механический завод, Череповецкий электромеханический завод, ММК, Курганский автобусный завод.

Фитинги разрабатывают сами. Разработки делают для отечественной и импортной спецтехники. За счет иностранных аналогов с февраля расширили номенклатуру на 20%.

Ранее рукава, кроме отечественных производителей, на российский рынок поставлялись из Чехии, Германии, Японии, Италии и Сербии. Основное производство «РТ «РВД» осуществляет в Челябинске. Есть цех в Миассе, офис и склад готовой продукции в Москве. Бизнес-план рассчитан на три года.

Компания работает в трех нишах: рукава в сборе, рукава метражом и просто фитинги. По всем направлениям челябинский завод находится в первой пятерке российских производителей.

Программа импортозамещения стала актуальна после того, как ряд иностранных правительств объявили против РФ экономические санкции. Они стали ответом на начало спецоперации на Украине. Политика по минимизации ограничительных мер позволила во многих отраслях промышленности обеспечить спрос заказчиков полностью за счет отечественных производителей.