Завод челябинского олигарха винят в игнорировании природнадзора

«Москоксу» снова припомнили выбросы в воздух Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Московский коксогазовый завод» из холдинга «Мечел» (Челябинск) Игоря Зюзина ждут очередные административные санкции по итогам внеплановой проверки. Как сообщил Росприроднадзор, компания не выполняет выданные предписания.

«„Москокс“: принимаем административные меры. Предприятие не исполняет выданные предписания», — рассказал Росприроднадзор в своем telegram-канале.

Надзорное ведомство указало на зафиксированные ранее превышения вредных веществ в выбросах с завода и нарушения при утилизации коксового газа. Среди других правонарушений — выбросы незаявленных веществ в атмосферу и ошибки в отчетах. Компании попеняли также за препятствия при проведении проверок: завод в установленные сроки не предоставил запрошенные документы.

Росприроднадзор пообещал принять административные меры, но не сказал, какие именно. На заводе URA.RU к моменту подготовки материала отправленный запрос оставили без ответа.

В июне на «Москокс» наложили штрафные санкции, сниженные по решению суда до 180 тысяч рублей. Штраф наложили за выбросы стирола в атмосферный воздух.