Завод челябинского олигарха винят в игнорировании природнадзора

«Московский коксогазовый завод» из холдинга «Мечел» (Челябинск) Игоря Зюзина ждут очередные административные санкции по итогам внеплановой проверки. Как сообщил Росприроднадзор, компания не выполняет выданные предписания.
«„Москокс“: принимаем административные меры. Предприятие не исполняет выданные предписания», — рассказал Росприроднадзор в своем telegram-канале.
Надзорное ведомство указало на зафиксированные ранее превышения вредных веществ в выбросах с завода и нарушения при утилизации коксового газа. Среди других правонарушений — выбросы незаявленных веществ в атмосферу и ошибки в отчетах. Компании попеняли также за препятствия при проведении проверок: завод в установленные сроки не предоставил запрошенные документы.
Росприроднадзор пообещал принять административные меры, но не сказал, какие именно. На заводе URA.RU к моменту подготовки материала отправленный запрос оставили без ответа.
В июне на «Москокс» наложили штрафные санкции, сниженные по решению суда до 180 тысяч рублей. Штраф наложили за выбросы стирола в атмосферный воздух.
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«Московский коксогазовый завод» из холдинга «Мечел» (Челябинск) Игоря Зюзина ждут очередные административные санкции по итогам внеплановой проверки. Как сообщил Росприроднадзор, компания не выполняет выданные предписания. «„Москокс“: принимаем административные меры. Предприятие не исполняет выданные предписания», — рассказал Росприроднадзор в своем telegram-канале. Надзорное ведомство указало на зафиксированные ранее превышения вредных веществ в выбросах с завода и нарушения при утилизации коксового газа. Среди других правонарушений — выбросы незаявленных веществ в атмосферу и ошибки в отчетах. Компании попеняли также за препятствия при проведении проверок: завод в установленные сроки не предоставил запрошенные документы. Росприроднадзор пообещал принять административные меры, но не сказал, какие именно. На заводе URA.RU к моменту подготовки материала отправленный запрос оставили без ответа. В июне на «Москокс» наложили штрафные санкции, сниженные по решению суда до 180 тысяч рублей. Штраф наложили за выбросы стирола в атмосферный воздух.