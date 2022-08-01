Экс-руководитель пермского театра Курентзис создал новый оркестр

02 августа 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Идею объединить музыкантов из разных оркестров Курентзис вынашивал годами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Дирижер и бывший руководитель Пермского театра оперы и балета создал новый оркестр. Проект был назван «Утопия», сообщает австрийская газета Der Standart. «У греко-русского дирижера Теодора Курентзиса появился новый проект „Утопия“. С начала появления оркестра к нему присоединились 112 музыкантов из 28 стран», — передает Der Standart. В октябре «Утопия» выступит в Венском концертном доме. В оркестре под руководством Курентзиса играют музыканты из России, Армении, Австрии, Австралии, Китая, Германии, Израиля, США, Украины и других. По словам самого дирижера, идею объединить музыкантов из разных оркестров он вынашивал годами. По мнения Курентзиса, такое собрание поможет вступить в экспериментальную область и отойти от международных стандартов звучания. Теодор Курнетзис долгое время руководил Пермским театром оперы и балета. Он является создателем и дирижером хора и оркестра musicAetherna, а также худруком Дягилевского фестиваля (с 2012 года), который проводится в Перми. Ранее весной в Вене были отменены два концерта хора и оркестра musicAetherna дирижера Курентзиса. Причиной стало требование посла Украины в Австрии отменить мероприятия, так как музыкант финансируется попавшим под западные санкции банком ВТБ.

Дирижер и бывший руководитель Пермского театра оперы и балета создал новый оркестр. Проект был назван «Утопия», сообщает австрийская газета Der Standart. «У греко-русского дирижера Теодора Курентзиса появился новый проект „Утопия“. С начала появления оркестра к нему присоединились 112 музыкантов из 28 стран», — передает Der Standart. В октябре «Утопия» выступит в Венском концертном доме. В оркестре под руководством Курентзиса играют музыканты из России, Армении, Австрии, Австралии, Китая, Германии, Израиля, США, Украины и других. По словам самого дирижера, идею объединить музыкантов из разных оркестров он вынашивал годами. По мнения Курентзиса, такое собрание поможет вступить в экспериментальную область и отойти от международных стандартов звучания. Теодор Курнетзис долгое время руководил Пермским театром оперы и балета. Он является создателем и дирижером хора и оркестра musicAetherna, а также худруком Дягилевского фестиваля (с 2012 года), который проводится в Перми. Ранее весной в Вене были отменены два концерта хора и оркестра musicAetherna дирижера Курентзиса. Причиной стало требование посла Украины в Австрии отменить мероприятия, так как музыкант финансируется попавшим под западные санкции банком ВТБ.