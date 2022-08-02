Свердловские водители устроили разборки на дороге из-за мусора. Видео

03 августа 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге водители устроили разборки на дороге из-за выброшенного в окно мусора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге два водителя устроили разборки на дороге из-за выброшенного в окно автомобиля мусора. Видео появилось в telegram-канале «Екатеринбург №1». Мужчина увидел, что из окна едущего перед ним автомобиля с пассажирской стороны выбросили мусор. Подъехав поближе, екатеринбуржец сделал замечание водителю: «Ваш ребенок только что выкинул мусорный пакет. Можно было остановится и подобрать». Выяснилось, что ребенку стало плохо в автомобиле. Мужчина пояснил автору видео, что специально подъехал к обочине, чтобы выбросить мусор. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане жалуются на «мусорную катастрофу» в поселках. По их словам, мусор вывозят максимум два раза в месяц, стоимость одного вывоза более десяти тысяч рублей.

В Екатеринбурге два водителя устроили разборки на дороге из-за выброшенного в окно автомобиля мусора. Видео появилось в telegram-канале «Екатеринбург №1». Мужчина увидел, что из окна едущего перед ним автомобиля с пассажирской стороны выбросили мусор. Подъехав поближе, екатеринбуржец сделал замечание водителю: «Ваш ребенок только что выкинул мусорный пакет. Можно было остановится и подобрать». Выяснилось, что ребенку стало плохо в автомобиле. Мужчина пояснил автору видео, что специально подъехал к обочине, чтобы выбросить мусор. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане жалуются на «мусорную катастрофу» в поселках. По их словам, мусор вывозят максимум два раза в месяц, стоимость одного вывоза более десяти тысяч рублей.