02 августа 2022

Свердловские водители устроили разборки на дороге из-за мусора. Видео

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Дороги на Сортировке: Матросская, Таватуйская, развязка на Бебеля-Техническая. Екатеринбург, мусор на дороге, свалка
В Екатеринбурге водители устроили разборки на дороге из-за выброшенного в окно мусора Фото:

В Екатеринбурге два водителя устроили разборки на дороге из-за выброшенного в окно автомобиля мусора. Видео появилось в telegram-канале «Екатеринбург №1».

Мужчина увидел, что из окна едущего перед ним автомобиля с пассажирской стороны выбросили мусор. Подъехав поближе, екатеринбуржец сделал замечание водителю: «Ваш ребенок только что выкинул мусорный пакет. Можно было остановится и подобрать».

Выяснилось, что ребенку стало плохо в автомобиле. Мужчина пояснил автору видео, что специально подъехал к обочине, чтобы выбросить мусор.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане жалуются на «мусорную катастрофу» в поселках. По их словам, мусор вывозят максимум два раза в месяц, стоимость одного вывоза более десяти тысяч рублей.

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В Екатеринбурге два водителя устроили разборки на дороге из-за выброшенного в окно автомобиля мусора. Видео появилось в telegram-канале «Екатеринбург №1». Мужчина увидел, что из окна едущего перед ним автомобиля с пассажирской стороны выбросили мусор. Подъехав поближе, екатеринбуржец сделал замечание водителю: «Ваш ребенок только что выкинул мусорный пакет. Можно было остановится и подобрать». Выяснилось, что ребенку стало плохо в автомобиле. Мужчина пояснил автору видео, что специально подъехал к обочине, чтобы выбросить мусор. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане жалуются на «мусорную катастрофу» в поселках. По их словам, мусор вывозят максимум два раза в месяц, стоимость одного вывоза более десяти тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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