В Екатеринбурге водители устроили разборки на дороге из-за выброшенного в окно мусора
В Екатеринбурге два водителя устроили разборки на дороге из-за выброшенного в окно автомобиля мусора. Видео появилось в telegram-канале «Екатеринбург №1».
Мужчина увидел, что из окна едущего перед ним автомобиля с пассажирской стороны выбросили мусор. Подъехав поближе, екатеринбуржец сделал замечание водителю: «Ваш ребенок только что выкинул мусорный пакет. Можно было остановится и подобрать».
Выяснилось, что ребенку стало плохо в автомобиле. Мужчина пояснил автору видео, что специально подъехал к обочине, чтобы выбросить мусор.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане жалуются на «мусорную катастрофу» в поселках. По их словам, мусор вывозят максимум два раза в месяц, стоимость одного вывоза более десяти тысяч рублей.
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