02 августа 2022

Эсеры Нижнего Тагила скупили книги с гей-пропагандой, чтобы сжечь

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, книжный магазин читай-город
В Нижнем Тагиле уничтожат оставшийся тираж книг с ЛГБТ-пропагандой из магазинов «Читай город» Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) депутаты партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выкупили оставшийся тираж книг с ЛГБТ-пропагандой в «Читай-Городе», чтобы сжечь их. Тираж книг в городе доходил до пяти тысяч.

«Всего тираж такой литературы в Нижнем Тагиле был распродан в количестве пяти тысяч экземпляров. Все выкупленные книги будут сожжены. В одной из книг представлена однополая семья, и такой тип отношений подается как норма, а в другой рассказывается о пионерском лагере, где герои — несовершеннолетние», — сообщает телеканал «Реальный Тагил».

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева в своем telegram-канале написала, что пропаганду ЛГБТ в России необходимо полностью запретить. Также в начале лета ЛГБТ-скандал разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в нетрадиционной манере. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) депутаты партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выкупили оставшийся тираж книг с ЛГБТ-пропагандой в «Читай-Городе», чтобы сжечь их. Тираж книг в городе доходил до пяти тысяч. «Всего тираж такой литературы в Нижнем Тагиле был распродан в количестве пяти тысяч экземпляров. Все выкупленные книги будут сожжены. В одной из книг представлена однополая семья, и такой тип отношений подается как норма, а в другой рассказывается о пионерском лагере, где герои — несовершеннолетние», — сообщает телеканал «Реальный Тагил». Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева в своем telegram-канале написала, что пропаганду ЛГБТ в России необходимо полностью запретить. Также в начале лета ЛГБТ-скандал разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в нетрадиционной манере. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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