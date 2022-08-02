Эсеры Нижнего Тагила скупили книги с гей-пропагандой, чтобы сжечь

03 августа 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле уничтожат оставшийся тираж книг с ЛГБТ-пропагандой из магазинов «Читай город» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) депутаты партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выкупили оставшийся тираж книг с ЛГБТ-пропагандой в «Читай-Городе», чтобы сжечь их. Тираж книг в городе доходил до пяти тысяч. «Всего тираж такой литературы в Нижнем Тагиле был распродан в количестве пяти тысяч экземпляров. Все выкупленные книги будут сожжены. В одной из книг представлена однополая семья, и такой тип отношений подается как норма, а в другой рассказывается о пионерском лагере, где герои — несовершеннолетние», — сообщает телеканал «Реальный Тагил». Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева в своем telegram-канале написала, что пропаганду ЛГБТ в России необходимо полностью запретить. Также в начале лета ЛГБТ-скандал разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в нетрадиционной манере. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны. телеканал «Реальный Тагил»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) депутаты партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выкупили оставшийся тираж книг с ЛГБТ-пропагандой в «Читай-Городе», чтобы сжечь их. Тираж книг в городе доходил до пяти тысяч. «Всего тираж такой литературы в Нижнем Тагиле был распродан в количестве пяти тысяч экземпляров. Все выкупленные книги будут сожжены. В одной из книг представлена однополая семья, и такой тип отношений подается как норма, а в другой рассказывается о пионерском лагере, где герои — несовершеннолетние», — сообщает телеканал «Реальный Тагил». Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева в своем telegram-канале написала, что пропаганду ЛГБТ в России необходимо полностью запретить. Также в начале лета ЛГБТ-скандал разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в нетрадиционной манере. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны.