Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев презентовал горожанам новую подсветку моста через пруд. Видео градоначальник опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня ночью включали все 14 режимов динамической подсветки архитектурных арок и нижней части моста через пруд. Выглядит впечатляюще!» — написал Пинаев в соцсети.
Жители Нижнего Тагила очень обрадовались, увидев новую подсветку моста. «Прям не мост, а Disco! Каждую ночь так будет?» — задался вопросом Михаил Завалин. В мэрии города ему ответили, что подсветка будет меняться плавно, а накануне было лишь тестирование.
Ранее URA.RU сообщало, что мост через пруд начали строить в 2020 году — это ключевой проект к 300-летию города. Без него два берега Нижнего Тагила оторваны друг от друга, поэтому горожане давно мечтали о переправе.
В июле депутаты свердловского заксобрания приезжали с инспекцией в Нижний Тагил и проверили строящийся мост. Готовность переправы, несмотря на заверения подрядчика, у многих вызвала вопросы.
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