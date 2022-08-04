Мэр Нижнего Тагила поразил горожан «супер-дискотекой». Видео

05 августа 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Жители Нижнего Тагила оценили новую подсветку моста через пруд Скрин: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте» Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев презентовал горожанам новую подсветку моста через пруд. Видео градоначальник опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня ночью включали все 14 режимов динамической подсветки архитектурных арок и нижней части моста через пруд. Выглядит впечатляюще!» — написал Пинаев в соцсети. Жители Нижнего Тагила очень обрадовались, увидев новую подсветку моста. «Прям не мост, а Disco! Каждую ночь так будет?» — задался вопросом Михаил Завалин. В мэрии города ему ответили, что подсветка будет меняться плавно, а накануне было лишь тестирование. Ранее URA.RU сообщало, что мост через пруд начали строить в 2020 году — это ключевой проект к 300-летию города. Без него два берега Нижнего Тагила оторваны друг от друга, поэтому горожане давно мечтали о переправе. В июле депутаты свердловского заксобрания приезжали с инспекцией в Нижний Тагил и проверили строящийся мост. Готовность переправы, несмотря на заверения подрядчика, у многих вызвала вопросы.

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев презентовал горожанам новую подсветку моста через пруд. Видео градоначальник опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня ночью включали все 14 режимов динамической подсветки архитектурных арок и нижней части моста через пруд. Выглядит впечатляюще!» — написал Пинаев в соцсети. Жители Нижнего Тагила очень обрадовались, увидев новую подсветку моста. «Прям не мост, а Disco! Каждую ночь так будет?» — задался вопросом Михаил Завалин. В мэрии города ему ответили, что подсветка будет меняться плавно, а накануне было лишь тестирование. Ранее URA.RU сообщало, что мост через пруд начали строить в 2020 году — это ключевой проект к 300-летию города. Без него два берега Нижнего Тагила оторваны друг от друга, поэтому горожане давно мечтали о переправе. В июле депутаты свердловского заксобрания приезжали с инспекцией в Нижний Тагил и проверили строящийся мост. Готовность переправы, несмотря на заверения подрядчика, у многих вызвала вопросы.