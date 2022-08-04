04 августа 2022

Пермяку по почте прислали 100 тысяч поддельных рублей

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Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, две тысячи рублей, рубли
50 поддельных купюр по 2000 рублей пермяк купил в интернете Фото:

Пермяк через интернет купил партию поддельных денежных купюр. За них он расплатился биткоинами, а фальшивки продавец прислал по почте, рассказали в Пермском краевом суде.

«27-летний уроженец поселка Октябрьский, находясь в городе Перми, решил приобрести через интернет с целью сбыта заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 50 штук номиналом 2000 рублей. Он зарегистрировался на специальной торговой площадке, где сформировал заказ и произвел онлайн-оплату путем приобретения криптовалюты „Биткоин“ на общую сумму 42 500 рублей. Забранными в отделении почты поддельными купюрами молодой человек расплатился за услуги такси, в кафе и двух продуктовых магазинах», — говорится на сайте суда.

Мужчину задержали полицейские в день получения посылки. При себе у него было 11 поддельных купюр, еще 35 нашли дома. Суд отправил мошенника на два с половиной года в колонию общего режима.

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Пермяк через интернет купил партию поддельных денежных купюр. За них он расплатился биткоинами, а фальшивки продавец прислал по почте, рассказали в Пермском краевом суде. «27-летний уроженец поселка Октябрьский, находясь в городе Перми, решил приобрести через интернет с целью сбыта заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 50 штук номиналом 2000 рублей. Он зарегистрировался на специальной торговой площадке, где сформировал заказ и произвел онлайн-оплату путем приобретения криптовалюты „Биткоин“ на общую сумму 42 500 рублей. Забранными в отделении почты поддельными купюрами молодой человек расплатился за услуги такси, в кафе и двух продуктовых магазинах», — говорится на сайте суда. Мужчину задержали полицейские в день получения посылки. При себе у него было 11 поддельных купюр, еще 35 нашли дома. Суд отправил мошенника на два с половиной года в колонию общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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