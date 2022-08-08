Полпред Якушев оценил готовность Урала к новой волне коронавируса

Владимир Якушев лично контролирует ситуацию с заболеваемостью COVID-19 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уральские регионы готовы к новой волне коронавируса. Об этом на совещании заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, отмечая при этом рост заболеваемости.

«За неделю выявлено 4753 случая, что на 36,5% больше, чем неделей ранее. <…> В УрФО количество госпитализаций за неделю увеличилось незначительно — на 40 человек. В регионах округа имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты, лекарств, тестов, резервный коечный фонд готов к развертыванию в случае необходимости», — рассказали со ссылкой на Якушева в его пресс-службе.

В конце июля полпред поручал регионам оценить ситуацию с ростом случаев коронавируса и при необходимости принять меры. А после этого в федеральном управлении Роспотребнадзора предупреждали: «С приходом новых подвариантов штамма „Омикрон“ риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются».

Один из уральских регионов — Югра — уже обозначил готовность вернуться к COVID-ограничениям. Власти других субъектов УрФО пока не анонсируют ничего подобного.