Борец за безопасный Рунет: YouTube должен удалить ряд блогеров

09 августа 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Youtube не гарантирует, что остановит распространение треш-видео, сказал Александр Малькевич Фото: Денис Моргунов © URA.RU Видео с треш-стримов, содержащие издевательства над людьми и иной опасный контент, должны блокировать, а авторам данного контента — запрещать доступ к YouTube. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич. «Треш-стримы — апогей халатной модерации YouTube. Очевидно, что подобный контент нужно блокировать моментально, а его авторам навсегда запрещать доступ к площадке. Как выяснилось, очевидно это всем, но не модерации американского видеохостинга», — сказал Александр Малькевич. Одним из самых известных треш-стримеров является Андрей Бурим, известным как Mellstroy. Во время прямого эфира он разбил лицо блогеру Алене Ефремовой. У девушки оказалось сломана челюсть. За эфирами стримера следили сотни тысяч человек, помимо тех, кто находился на его вечеринках. Другой блогер Станислав Решетняк (Reeflay) выгнал свою беременную девушку на мороз в нижнем белье. Через несколько часов она скончалась. Это не заставило стримера прекратить трансляцию. По его словам, оперативные меры помогут сократить число преступлений и несчастных случаев. «Конечно, все понимают, что YouTube — огромная площадка, и уследить за абсолютно каждым видео невозможно. Но какие оправдания можно еще придумывать, если на таких стримах неоднократно погибали люди в прямом эфире? Не говоря уже про унижения, избиения и демонстрацию аморального поведения», — добавил член Общественной палаты. Он подчеркнул, что в этом случае не требуется длительная оценка контента, а нужна оперативная реакция. Директор региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» Рустам Сагдатулин объяснил, почему деструктивный контент появляется на видеохостинге. «На площадке самое больше количество загружаемых видео и автоматизированная модерация, которая позволяет работать с таким большим массивом данных. При таких потоках, в любом случае будут периодически проходить нежелательный контент. Тут важна оперативная обратная связь площадки в случае появлении жалоб на такой контент», — добавил эксперт. Он счел появление таких видео не позволительным, но отметил, что четких критериев треш-контента нет. Малькевич добавил, что видеохостинг не обещает прекращение распространение опасного контента. «Можно заявить, что на треш-стримы в первую очередь должны реагировать правоохранительные органы. Но нужно помнить, что YouTube упорно игнорирует законодательство РФ. В таких условиях они просто не могут выполнять свою работу. Такого стримера можно найти и арестовать, но это не препятствует тому, что его „наследие“ будет распространяться и дальше. А гарантий, что видеохостинг на это отреагирует, никто дать не может», — заключил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Видео с треш-стримов, содержащие издевательства над людьми и иной опасный контент, должны блокировать, а авторам данного контента — запрещать доступ к YouTube. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич. «Треш-стримы — апогей халатной модерации YouTube. Очевидно, что подобный контент нужно блокировать моментально, а его авторам навсегда запрещать доступ к площадке. Как выяснилось, очевидно это всем, но не модерации американского видеохостинга», — сказал Александр Малькевич. Одним из самых известных треш-стримеров является Андрей Бурим, известным как Mellstroy. Во время прямого эфира он разбил лицо блогеру Алене Ефремовой. У девушки оказалось сломана челюсть. За эфирами стримера следили сотни тысяч человек, помимо тех, кто находился на его вечеринках. Другой блогер Станислав Решетняк (Reeflay) выгнал свою беременную девушку на мороз в нижнем белье. Через несколько часов она скончалась. Это не заставило стримера прекратить трансляцию. По его словам, оперативные меры помогут сократить число преступлений и несчастных случаев. «Конечно, все понимают, что YouTube — огромная площадка, и уследить за абсолютно каждым видео невозможно. Но какие оправдания можно еще придумывать, если на таких стримах неоднократно погибали люди в прямом эфире? Не говоря уже про унижения, избиения и демонстрацию аморального поведения», — добавил член Общественной палаты. Он подчеркнул, что в этом случае не требуется длительная оценка контента, а нужна оперативная реакция. Директор региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» Рустам Сагдатулин объяснил, почему деструктивный контент появляется на видеохостинге. «На площадке самое больше количество загружаемых видео и автоматизированная модерация, которая позволяет работать с таким большим массивом данных. При таких потоках, в любом случае будут периодически проходить нежелательный контент. Тут важна оперативная обратная связь площадки в случае появлении жалоб на такой контент», — добавил эксперт. Он счел появление таких видео не позволительным, но отметил, что четких критериев треш-контента нет. Малькевич добавил, что видеохостинг не обещает прекращение распространение опасного контента. «Можно заявить, что на треш-стримы в первую очередь должны реагировать правоохранительные органы. Но нужно помнить, что YouTube упорно игнорирует законодательство РФ. В таких условиях они просто не могут выполнять свою работу. Такого стримера можно найти и арестовать, но это не препятствует тому, что его „наследие“ будет распространяться и дальше. А гарантий, что видеохостинг на это отреагирует, никто дать не может», — заключил специалист.