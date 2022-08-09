Свердловчанку наказали за сообщение о своем изнасиловании

Девушка после ссоры вызвала силовиков и сообщила об изнасиловании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодая девушка из Верхнего Тагила (Свердловская область) приговорена к году условного лишения свободы за ложное сообщение о своем изнасиловании. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

«Женщина вызвала сотрудников полиции, указав, что в отношении нее якобы совершено изнасилование. Но впоследствии установлено, что имел место оговор», — сообщил Шульга. 22-летнюю девушку приговорили к году условного лишения свободы.

Инцидент произошел в феврале. Четверо друзей в Верхнем Тагиле пили алкоголь, а на утро девушка, поссорившись с одним из них, вызвала полицию и заявила о своем изнасиловании. Однако проверка показала, что свердловчанка лжет.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что девушка сама призналась в оговоре через несколько дней после приема заявления. Она извинилась, но от ответственности уйти не смогла.

Ранее в Верхней Пышме (Свердловская область) дальнобойщика обвиняли в изнасиловании маленькой девочки. За преступление ему грозит до 20 лет колонии.