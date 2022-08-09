На компанию семьи челябинского депутата наложен второй штраф

За взятку снова ответит компания семьи Армана Аракеляна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На компанию «Дорстройгрупп» семьи депутата Заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна наложили второй штраф за взятку. Как сообщили URA.RU в областной прокуратуре, предприятие оштрафовали на один миллион рублей.

«По постановлению прокурора коммерческая организация оштрафована на один миллион рублей. Это наказание за совершение коррупционного правонарушения», — рассказали URA.RU в региональной прокуратуре.

Ведомство установило, что директор компании «Дорстройгрупп» передал должностным лицам управления федеральных автодорог «Южный Урал» взятку в размере 500 тысяч рублей. Деньги предназначались за приемку и оплату работ, которые фактически выполнены не были. Госконтракты заключались на ремонт и реконструкцию федеральных трасс на территории области.

В отношении организации прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица. Наказание назначили по результатам рассмотрения дела. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило. В прокуратуре напомнили, что суд рассматривает также уголовное дело. Его фигурантами являются взяткодатель и получатели взятки.

«Дорстройгрупп» предстоит заплатить штраф по второму эпизоду со взятками. В начале августа компанию семьи депутата оштрафовали за то, что директор фирмы передал взятку сотрудникам ФКУ «Росдортехнология» от имени этого юридического лица.