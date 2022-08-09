В Челябинске в три раза упал спрос на новые машины. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация Лада-Веста. Челябинск., салон автомобиля, лада калина2
Лидером рейтинга продаж новых автомобилей в июле 2022 года стала Lada Фото:

В Челябинской области по итогам июля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в три раза упал спрос на новые автомобили. Об этом сообщают аналитики.

«В Челябинской области за июль 2022 года продано 997 новых автомобилей, годом ранее — 3565 единиц. Общий объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам июля 2022 года составил 36 374 единиц авто. Это на 74% меньше количества машин, проданных годом ранее — 138 651 единиц», — указано в сообщении «Автостат Инфо».

В обзоре рынка также указано, что с января по июль 2022 года в России было продано 386 558 новых машин против 914 458 автомобилей за аналогичный период 2021 года. Лидерами июльского рейтинга продаж стали автомобили марки Lada — 10 467 единиц. На втором и третьем местах — Kia и Hyundai. Замыкают пятерку рейтинга два китайских бренда — Chery и Geely.

Ранее стало известно, что в Челябинской области за пять месяцев 2022 года на 80% сократились продажи отечественных автомобилей у автодилера «Сатурн». Как сообщил URA.RU директор по продажам LADA компании Антон Лыков, на складах накоплены запасы машин на несколько месяцев вперед.

Рынок продаж новых автомобилей упал более чем на две трети

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Челябинской области по итогам июля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в три раза упал спрос на новые автомобили. Об этом сообщают аналитики. «В Челябинской области за июль 2022 года продано 997 новых автомобилей, годом ранее — 3565 единиц. Общий объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам июля 2022 года составил 36 374 единиц авто. Это на 74% меньше количества машин, проданных годом ранее — 138 651 единиц», — указано в сообщении «Автостат Инфо». В обзоре рынка также указано, что с января по июль 2022 года в России было продано 386 558 новых машин против 914 458 автомобилей за аналогичный период 2021 года. Лидерами июльского рейтинга продаж стали автомобили марки Lada — 10 467 единиц. На втором и третьем местах — Kia и Hyundai. Замыкают пятерку рейтинга два китайских бренда — Chery и Geely. Ранее стало известно, что в Челябинской области за пять месяцев 2022 года на 80% сократились продажи отечественных автомобилей у автодилера «Сатурн». Как сообщил URA.RU директор по продажам LADA компании Антон Лыков, на складах накоплены запасы машин на несколько месяцев вперед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...