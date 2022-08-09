Лидером рейтинга продаж новых автомобилей в июле 2022 года стала Lada Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области по итогам июля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в три раза упал спрос на новые автомобили. Об этом сообщают аналитики.

«В Челябинской области за июль 2022 года продано 997 новых автомобилей, годом ранее — 3565 единиц. Общий объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам июля 2022 года составил 36 374 единиц авто. Это на 74% меньше количества машин, проданных годом ранее — 138 651 единиц», — указано в сообщении «Автостат Инфо».

В обзоре рынка также указано, что с января по июль 2022 года в России было продано 386 558 новых машин против 914 458 автомобилей за аналогичный период 2021 года. Лидерами июльского рейтинга продаж стали автомобили марки Lada — 10 467 единиц. На втором и третьем местах — Kia и Hyundai. Замыкают пятерку рейтинга два китайских бренда — Chery и Geely.

Ранее стало известно, что в Челябинской области за пять месяцев 2022 года на 80% сократились продажи отечественных автомобилей у автодилера «Сатурн». Как сообщил URA.RU директор по продажам LADA компании Антон Лыков, на складах накоплены запасы машин на несколько месяцев вперед.