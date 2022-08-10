Психолог требует запретить ЛГБТ-пропаганду после скандала в лицее. «Сталина на них не хватает!»

10 августа 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

По мнению психолога, пропаганда ЛГБТ в нашей стране должна быть запрещена полностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU После скандала с «ЛГБТ-танцем», который разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в соцсетях, многие публичные персоны выступили с критикой в адрес руководства учебного заведения. Московский психолог, писатель Наталья Варская в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU заявила, что в России необходимо запретить любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. По ее словам, запрет должен коснуться всех возрастных категорий. «ЛГБТ-скандал в лицее Екатерибурга показал, что в нашей стране нет закона, который бы жестко реагировал на „вылазки“ подобных персонажей. Пропаганда ЛГБТ в нашей стране должна быть запрещена полностью, а не только среди несовершеннолетних. Сподвижники ЛГБТ развращают молодежь, рушат институт семьи, который строился нашими предками веками, и в целом разлагают общество. ЛГБТ-активисты чувствуют свою безнаказанность и позволяют себе фривольности. Сталина на них не хватает!», — говорит Варская. По словам психолога, все движение ЛГБТ является некой модой, за который должна следовать молодежь. «Из ЛГБТ запад сделал целую моду. Всем известно, что подростки хотят быть модными, так сказать, идти в ногу со временем. Сейчас ЛГБТ и мода идут вместе. Молодежи внушают, что если ты модный, то должен стать частью движения, разделять взгляды, вести образ жизни, который пропагандируется тем или иным движением. В случае с ЛГБТ это нетрадиционные сексуальные отношения», — отметила психолог. «Я считаю, что западные страны специально засоряют головы российской молодежи для дальнейшего влияния. И пока не поздно, необходимо регулировать данный вопрос на законодательном уровне. И максимально жестко», — резюмировала Варская. Ранее URA.RU писало, что скандал с «ЛГБТ-танцем» разгорелся после публикации видеозаписи выступления школьников екатеринбургского лицея №12 в соцсетях. Инцидент активно обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди публичных личностей страны. Анатолий Выборный направил в Генпрокуратуру РФ запрос проверить лицей на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Директор лицея сказала, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала родители школьников пришли подписать заявление в поддержку директора и завуча, чтобы их не увольняли. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После скандала с «ЛГБТ-танцем», который разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в соцсетях, многие публичные персоны выступили с критикой в адрес руководства учебного заведения. Московский психолог, писатель Наталья Варская в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU заявила, что в России необходимо запретить любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. По ее словам, запрет должен коснуться всех возрастных категорий. «ЛГБТ-скандал в лицее Екатерибурга показал, что в нашей стране нет закона, который бы жестко реагировал на „вылазки“ подобных персонажей. Пропаганда ЛГБТ в нашей стране должна быть запрещена полностью, а не только среди несовершеннолетних. Сподвижники ЛГБТ развращают молодежь, рушат институт семьи, который строился нашими предками веками, и в целом разлагают общество. ЛГБТ-активисты чувствуют свою безнаказанность и позволяют себе фривольности. Сталина на них не хватает!», — говорит Варская. По словам психолога, все движение ЛГБТ является некой модой, за который должна следовать молодежь. «Из ЛГБТ запад сделал целую моду. Всем известно, что подростки хотят быть модными, так сказать, идти в ногу со временем. Сейчас ЛГБТ и мода идут вместе. Молодежи внушают, что если ты модный, то должен стать частью движения, разделять взгляды, вести образ жизни, который пропагандируется тем или иным движением. В случае с ЛГБТ это нетрадиционные сексуальные отношения», — отметила психолог. «Я считаю, что западные страны специально засоряют головы российской молодежи для дальнейшего влияния. И пока не поздно, необходимо регулировать данный вопрос на законодательном уровне. И максимально жестко», — резюмировала Варская. Ранее URA.RU писало, что скандал с «ЛГБТ-танцем» разгорелся после публикации видеозаписи выступления школьников екатеринбургского лицея №12 в соцсетях. Инцидент активно обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди публичных личностей страны. Анатолий Выборный направил в Генпрокуратуру РФ запрос проверить лицей на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Директор лицея сказала, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала родители школьников пришли подписать заявление в поддержку директора и завуча, чтобы их не увольняли. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны.