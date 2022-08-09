Екатеринбуржца, убившего жену и себя, отказались отпевать

Екатеринбуржец зарезал жену и покончил с собой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге не будут отпевать 23-летнего Никиту Гусева, который перед смертью убил жену, оставив в одиночестве пятимесячного ребенка. Как сообщают родственники свердловчанина, на его теле также были найдены следы ножевых ранений.

«Отпевания не будет. Прощание будет у могилы. Батюшка не согласился отпевать пока идет расследование. Оказывается, у Никиты тоже были ножевые ранения, при чем одно очень глубокое, — сообщает «КП Екатеринбург».

При это мать убитой девушки рассказывает, что отговаривала молодых людей от жизни и детей. «Я покупала Свете (жене Никиты Гусева, — прим. ред) противозачаточные таблетки. Когда Никита это увидел, называл меня „детоубийцей“ и запретил Свете со мной общаться. А в конце июня дочка забеременела. Я настаивала на аборте, потому что Света и Никита сами еще были детьми», — отметила она.

Информация о смерти двух человек появилась в СМИ 4 августа. Тогда URA.RU сообщало, что тело мужчины нашли на улице после сообщений екатеринбуржцев. Врачи забрали младенца, оставшегося сиротой, в больницу. На место съехались оперативные службы.