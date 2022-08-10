Украина получила деньги за нефть из РФ, пообещав вернуть транзит

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Россия продолжит поставлять нефть в Венгрию и Словакию, сообщили в СМИ Фото:

Украинская сторона подтвердила получение платежа за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через свою территорию. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании «Транснефть» РИА «Новости».

По информации пресс-службы, «Транснефть» планирует возобновить прокачку нефти в направлении Венгрии и Словакии 10 августа в 16:00 часов. Транзит будет осуществляться по южной ветке нефтепровода «Дружба», объяснили в компании.

Ранее «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба» в связи с тем, что российская «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита из-за санкционных ограничений ЕС. Позже URA.RU сообщало, что Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит нефти из РФ.

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Украинская сторона подтвердила получение платежа за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через свою территорию. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании «Транснефть» РИА «Новости». По информации пресс-службы, «Транснефть» планирует возобновить прокачку нефти в направлении Венгрии и Словакии 10 августа в 16:00 часов. Транзит будет осуществляться по южной ветке нефтепровода «Дружба», объяснили в компании. Ранее «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба» в связи с тем, что российская «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита из-за санкционных ограничений ЕС. Позже URA.RU сообщало, что Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит нефти из РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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