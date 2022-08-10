Украина получила деньги за нефть из РФ, пообещав вернуть транзит

10 августа 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Россия продолжит поставлять нефть в Венгрию и Словакию, сообщили в СМИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Украинская сторона подтвердила получение платежа за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через свою территорию. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании «Транснефть» РИА «Новости». По информации пресс-службы, «Транснефть» планирует возобновить прокачку нефти в направлении Венгрии и Словакии 10 августа в 16:00 часов. Транзит будет осуществляться по южной ветке нефтепровода «Дружба», объяснили в компании. Ранее «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба» в связи с тем, что российская «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита из-за санкционных ограничений ЕС. Позже URA.RU сообщало, что Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит нефти из РФ.

Украинская сторона подтвердила получение платежа за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через свою территорию. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании «Транснефть» РИА «Новости». По информации пресс-службы, «Транснефть» планирует возобновить прокачку нефти в направлении Венгрии и Словакии 10 августа в 16:00 часов. Транзит будет осуществляться по южной ветке нефтепровода «Дружба», объяснили в компании. Ранее «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба» в связи с тем, что российская «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита из-за санкционных ограничений ЕС. Позже URA.RU сообщало, что Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит нефти из РФ.