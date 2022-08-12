ЕС согласился принять платеж за транзит нефти РФ через Украину

12 августа 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Россия возобновила прокачку нефти через Украину Фото: Александр Мамаев © URA.RU Европейский центральный банк согласился обработать платеж за транзит российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба», который проходит через Украину. Об этом сообщили в словацком нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft. «Европейский банк согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину. Платеж, если он будет подтвержден всеми сторонами, станет шагом к восстановлению потоков нефти в Чехию после недельного простоя, а также создаст условия для будущих платежей за транзит в регион», — передает Reuters сообщение завода. Ранее Россия прекратила поставки нефти через украинский трубопровод «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла заплатить Украине за услуги транзита из-за санкций Евросоюза. После этого венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о готовности оплачивать услуги транзита вместо России. В «Транснефти» заявили, что возобновят прокачку нефти.

Европейский центральный банк согласился обработать платеж за транзит российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба», который проходит через Украину. Об этом сообщили в словацком нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft. «Европейский банк согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину. Платеж, если он будет подтвержден всеми сторонами, станет шагом к восстановлению потоков нефти в Чехию после недельного простоя, а также создаст условия для будущих платежей за транзит в регион», — передает Reuters сообщение завода. Ранее Россия прекратила поставки нефти через украинский трубопровод «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла заплатить Украине за услуги транзита из-за санкций Евросоюза. После этого венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о готовности оплачивать услуги транзита вместо России. В «Транснефти» заявили, что возобновят прокачку нефти.