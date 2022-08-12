12 августа 2022

Пермяков пугают повышенными штрафами

© Служба новостей «URA.RU»
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Активный отдых, каяки. Хохловка. Пермь, хохловка, леса, камское море, камское водохранилище
Нарушение особого режима в прикамских лесах будет караться рублем Фото:

В региональном правительстве предупредили жителей Прикамья о том, что на территории вводятся повышенные штрафы за нарушение особого противопожарного режим в лесах. Постановление, принятое 20 июля, будет действовать до 10 сентября.

«В период действия особого режима запрещено разжигание костров в лесах вне оборудованных кострищ, разведение открытого огня в парках и на сельхозугодиях, сжигание мусора, горючих материалов и порубочных остатков. При нарушении правил будут действовать повышенные штрафы», — указано в сообщении на сайте издания Business Class со ссылкой на минприроды Пермского края.

В случае нарушения режима пермяку придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей, должностному лицу — до 90 тысяч. Максимальная сумма штрафа для юридического лица составит 1 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в центральных районах Пермского края объявили режим чрезвычайной пожарной опасности. Пермские спасатели неоднократно подчеркивали, что сжигание мусора, неосторожно брошенный окурок или непотушенная спичка при неблагоприятной погоде может в считанные секунды обернуться большим пожаром с тяжелыми последствиями. Также корреспонденты агентства сообщали, что режим ЧС будет введен в ряде территорий Пермского края из-за массового распространения борщевика Сосновского. Такое поручение дал глава региона Дмитрий Махонин.

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В региональном правительстве предупредили жителей Прикамья о том, что на территории вводятся повышенные штрафы за нарушение особого противопожарного режим в лесах. Постановление, принятое 20 июля, будет действовать до 10 сентября. «В период действия особого режима запрещено разжигание костров в лесах вне оборудованных кострищ, разведение открытого огня в парках и на сельхозугодиях, сжигание мусора, горючих материалов и порубочных остатков. При нарушении правил будут действовать повышенные штрафы», — указано в сообщении на сайте издания Business Class со ссылкой на минприроды Пермского края. В случае нарушения режима пермяку придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей, должностному лицу — до 90 тысяч. Максимальная сумма штрафа для юридического лица составит 1 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в центральных районах Пермского края объявили режим чрезвычайной пожарной опасности. Пермские спасатели неоднократно подчеркивали, что сжигание мусора, неосторожно брошенный окурок или непотушенная спичка при неблагоприятной погоде может в считанные секунды обернуться большим пожаром с тяжелыми последствиями. Также корреспонденты агентства сообщали, что режим ЧС будет введен в ряде территорий Пермского края из-за массового распространения борщевика Сосновского. Такое поручение дал глава региона Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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