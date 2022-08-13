Очередной ресторан в парке выставлен на продажу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собственник выставил на продажу кафе-ресторан «Дуб» в челябинском парке имени А. С. Пушкина. За здание с банкетным залом и летней верандой продавец просит 27,5 млн рублей.

«Продается отдельно стоящее здание в самом сердце парка им. А.С. Пушкина. Общая площадь здания более 512 квадратных метров, недавно сделан ремонт на этажах. Возможна покупка в ипотеку», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Владелец здания указывает, что на первом этаже ресторана находится большой зал с камином, детская игровая зона, кухня, подсобные помещения. На втором этаже также есть банкетный зал с камином и фресками на стенах, летняя веранда, две отдельные комнаты. Причина продажи ресторана в объявлении не указана.

За последние несколько лет это уже третье увеселительное заведение в парке Пушкина, выставленное на продажу. Так, в августе 2021 года собственник решил продать ресторан «Белая лошадь», завсегдатаями которого были чиновники и иные VIP-персоны в 2000-х годах. В сентябре 2019 года появилось объявление о продаже популярного семейного ресторана Pushkin.