В Екатеринбурге осудят силовика-взяточника, сочинявшего протоколы

Силовику, пойманному на взятке, грозит до 12 лет колонии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Под суд отправлен борец с коррупцией УМВД по Екатеринбургу, который брал сотни тысяч рублей от бизнесмена, просившего не возбуждать дело, и вносил в протокол придуманные данные вместо фактов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция наиболее тяжкой статьи за получение взятки предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, силовик из подразделения по противодействию коррупции в Екатеринбурге брал взятки от бизнесмена, который просил не изымать товар. Полицейский соглашался закрывать глаза на нарушения за 200 тысяч.

Данные для протокола осмотра торговой точки силовик выдумывал. Таким образом он пытался скрыть факты нарушений, но позднее был задержан.

Ранее был вынесен приговор экс-генералу, бывшему начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову, бравшему деньги за отказ в возбуждении уголовного дела. Его отправили в колонию на 9,5 лет.