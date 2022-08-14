Фермеры из ХМАО будут поставлять товары в федеральный ритейл

15 августа 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Предпринимателям осталось приобрести специальное оборудование для упаковки продукции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сургутская сити-ферма готовится поставлять в магазины федеральных ритейлеров зелень, которую на предприятии выращивают по уникальной технологии. Об этом URA.RU рассказали сами представители фермерского хозяйства. «Сургутская зелень вполне способна импортозаместить зарубежные салаты — местное и дешевле, и свежее. В планах — наращивать производственные мощности и зайти в федеральные торговые сети», — рассказала руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Евгения Киселева. По словам предпринимателей, их зелень выращивается в защищенном грунте, без почвы, с использованием минеральной ваты. На предприятии работают над тем, чтобы получить окружной грант. Бизнесмены рассчитывают на эти средства приобрести упаковочное оборудование, которое поможет соответствовать стандартам качества розничных торговых сетей. При этом фермеры уже наладили поставку своей продукции в рестораны Сургута. Предприниматели в России начали особенно активно развивать программу импортозамещения на фоне санкций. Многие недружественные государства ввели их в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.

Сургутская сити-ферма готовится поставлять в магазины федеральных ритейлеров зелень, которую на предприятии выращивают по уникальной технологии. Об этом URA.RU рассказали сами представители фермерского хозяйства. «Сургутская зелень вполне способна импортозаместить зарубежные салаты — местное и дешевле, и свежее. В планах — наращивать производственные мощности и зайти в федеральные торговые сети», — рассказала руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Евгения Киселева. По словам предпринимателей, их зелень выращивается в защищенном грунте, без почвы, с использованием минеральной ваты. На предприятии работают над тем, чтобы получить окружной грант. Бизнесмены рассчитывают на эти средства приобрести упаковочное оборудование, которое поможет соответствовать стандартам качества розничных торговых сетей. При этом фермеры уже наладили поставку своей продукции в рестораны Сургута. Предприниматели в России начали особенно активно развивать программу импортозамещения на фоне санкций. Многие недружественные государства ввели их в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.