Ростуризм отказался разрабатывать аналог Booking.com

16 августа 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

Ростуризм не видит смысла в создании сервиса бронирования, аналогичного Booking.com Фото: Размик Закарян © URA.RU Ростуризм не видит необходимости в создании государственного аналога Booking.com. Такую позицию в ведомстве объяснили тем, что в стране уже работают порядка 90 сервисов для бронирования отелей. А после ухода крупных иностранных игроков их востребованность выросла в разы, считают власти. «Сейчас у нас в стране работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов, включая такие площадки, как „Островок“, „Яндекс.Путешествия“, „Броневик“, „Туту.ру“, 101HOTELS.COM и другие. Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — приводят слова представителей Ростуризма «Известия». С начала марта на сайте Booking.com при обращении из России нельзя забронировать никакие объекты размещения внутри страны, передает RT. При этом на заграничные объекты никакие ограничения не распространяются, уточняет NEWS.ru . В связи с этим заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму создать собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com.

Ростуризм не видит необходимости в создании государственного аналога Booking.com. Такую позицию в ведомстве объяснили тем, что в стране уже работают порядка 90 сервисов для бронирования отелей. А после ухода крупных иностранных игроков их востребованность выросла в разы, считают власти. «Сейчас у нас в стране работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов, включая такие площадки, как „Островок“, „Яндекс.Путешествия“, „Броневик“, „Туту.ру“, 101HOTELS.COM и другие. Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — приводят слова представителей Ростуризма «Известия». С начала марта на сайте Booking.com при обращении из России нельзя забронировать никакие объекты размещения внутри страны, передает RT. При этом на заграничные объекты никакие ограничения не распространяются, уточняет NEWS.ru. В связи с этим заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму создать собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com.