15 августа 2022

Ростуризм отказался разрабатывать аналог Booking.com

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Ростуризм не видит смысла в создании сервиса бронирования, аналогичного Booking.com Фото:

Ростуризм не видит необходимости в создании государственного аналога Booking.com. Такую позицию в ведомстве объяснили тем, что в стране уже работают порядка 90 сервисов для бронирования отелей. А после ухода крупных иностранных игроков их востребованность выросла в разы, считают власти.

«Сейчас у нас в стране работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов, включая такие площадки, как „Островок“, „Яндекс.Путешествия“, „Броневик“, „Туту.ру“, 101HOTELS.COM и другие. Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — приводят слова представителей Ростуризма «Известия».

С начала марта на сайте Booking.com при обращении из России нельзя забронировать никакие объекты размещения внутри страны, передает RT. При этом на заграничные объекты никакие ограничения не распространяются, уточняет NEWS.ru. В связи с этим заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму создать собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com.

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Ростуризм не видит необходимости в создании государственного аналога Booking.com. Такую позицию в ведомстве объяснили тем, что в стране уже работают порядка 90 сервисов для бронирования отелей. А после ухода крупных иностранных игроков их востребованность выросла в разы, считают власти. «Сейчас у нас в стране работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов, включая такие площадки, как „Островок“, „Яндекс.Путешествия“, „Броневик“, „Туту.ру“, 101HOTELS.COM и другие. Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — приводят слова представителей Ростуризма «Известия». С начала марта на сайте Booking.com при обращении из России нельзя забронировать никакие объекты размещения внутри страны, передает RT. При этом на заграничные объекты никакие ограничения не распространяются, уточняет NEWS.ru. В связи с этим заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму создать собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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