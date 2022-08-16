16 августа 2022

В Челябинской области снизились цены на груши, бананы и цитрусы

© Служба новостей «URA.RU»
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На снижение стоимости фруктов повлиял хороший урожай и большой ассортимент Фото:

В Челябинской области в июле зафиксировано снижение темпов роста цен на груши, бананы, апельсины и лимоны. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России, этому способствовал хороший урожай в южных регионах, и увеличение ассортимента фруктов.

«Снизился темп роста цен на груши, бананы, апельсины и лимоны. А овощи из борщевого набора — капуста, картофель, морковь и вовсе стали дешевле, чем год назад. На это повлияли хороший урожай в южных регионах страны и увеличение ассортимента импортных овощей и фруктов из-за снятия запрета на их поставку из стран ближнего зарубежья», — сообщили URA.RU в пресс-службе отделения банка.

Там отметили, что рост цен в Челябинской области замедлился как в продовольственном, так и непродовольственном сегменте. Например, зафиксировано снижение стоимости туров в Турцию, снижение стоимости услуг парикмахеров.

Ранее специалисты зафиксировали снижение цен на строительные материалы в Челябинской области по сравнению с 2021 годом на 20-30%. Поставщики удерживают цены только на европейские марки материалов, на все остальные материалы цены были скорректированы.

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В Челябинской области в июле зафиксировано снижение темпов роста цен на груши, бананы, апельсины и лимоны. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России, этому способствовал хороший урожай в южных регионах, и увеличение ассортимента фруктов. «Снизился темп роста цен на груши, бананы, апельсины и лимоны. А овощи из борщевого набора — капуста, картофель, морковь и вовсе стали дешевле, чем год назад. На это повлияли хороший урожай в южных регионах страны и увеличение ассортимента импортных овощей и фруктов из-за снятия запрета на их поставку из стран ближнего зарубежья», — сообщили URA.RU в пресс-службе отделения банка. Там отметили, что рост цен в Челябинской области замедлился как в продовольственном, так и непродовольственном сегменте. Например, зафиксировано снижение стоимости туров в Турцию, снижение стоимости услуг парикмахеров. Ранее специалисты зафиксировали снижение цен на строительные материалы в Челябинской области по сравнению с 2021 годом на 20-30%. Поставщики удерживают цены только на европейские марки материалов, на все остальные материалы цены были скорректированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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