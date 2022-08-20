Екатеринбуржцы оттащили машину, мешавшую выезду с концерта Коки. Видео

21 августа 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Один из автомобилистов припарковался так, что другие не смогли выехать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге мужчины руками переставили автомобиль, загородивший проезд в Академическом после концерта Клавы Коки (Клавдия Высокова). Видео появилось в соцсетях. «После выступления Клавы Коки не все смогли выехать из двора! На видео „гений парковки“, который закрыл выезд остальным, бросив машину как попало. Но люди решили не ждать владельца криво припаркованной машины и просто подвинули ее своими силами», — сообщил telegram-канал «Академический, новости, Екатеринбург». На видео, прикрепленном к сообщению, видно, как несколько мужчин берутся за заднюю часть автомобиля и пытаются его приподнять, но у них не получается. Им на помощь приходят еще несколько молодых людей, и тогда все получилось — машину сдвинули в сторону. В Преображенском парке 20 августа прошел праздничный концерт екатеринбургской певицы Клавы Коки, посвященный 299-летию города. Гости пожаловались, что во время концерта были давки.

В Екатеринбурге мужчины руками переставили автомобиль, загородивший проезд в Академическом после концерта Клавы Коки (Клавдия Высокова). Видео появилось в соцсетях. «После выступления Клавы Коки не все смогли выехать из двора! На видео „гений парковки“, который закрыл выезд остальным, бросив машину как попало. Но люди решили не ждать владельца криво припаркованной машины и просто подвинули ее своими силами», — сообщил telegram-канал «Академический, новости, Екатеринбург». На видео, прикрепленном к сообщению, видно, как несколько мужчин берутся за заднюю часть автомобиля и пытаются его приподнять, но у них не получается. Им на помощь приходят еще несколько молодых людей, и тогда все получилось — машину сдвинули в сторону. В Преображенском парке 20 августа прошел праздничный концерт екатеринбургской певицы Клавы Коки, посвященный 299-летию города. Гости пожаловались, что во время концерта были давки.