Расходы пермяков на подготовку детей к школе резко выросли

Чтобы подготовить ребенка к новому учебному году родителям в Перми придется выложить примерно 11 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми расходы (в среднем) родителей на подготовку детей к новому учебному сезону за год выросли на 22%. Такими сведения поделились аналитики сервиса SuperJob. Документ исследования имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«В среднем расходы на покупку необходимых школьнику вещей и канцелярских принадлежностей по сравнению с прошлым годом возросли в городах-миллионниках (на 18%). Больше всего на подготовку ребенка к новому учебному году сегодня тратят в Москве (в среднем 14300 руб.), Санкт-Петербурге (13100 руб.) и Екатеринбурге (12000 руб.). Самые скромные бюджеты — в Волгограде (10200 руб.), Воронеже (10400 руб.), Перми и Уфе (по 11000 руб.)», указано в документе.

При этом сообщается, что в среднем расходы на покупку «расходников» для современного школьника теперь составляют 11 тысяч рублей. Годом ранее средняя сумма затрат была равна 9 тысячам. Прирост расходов наблюдается ежегодно. Так, в 2019 году от родителей требовалось потратить всего 6,5 тысяч, а в 2020 — уже 7 тысяч рублей.

URA.RU уже писало, что в пермских магазинах и торговых центрах начали объявлять о скидках на товары для школы в связи со скорым началом учебного года. Вместе с тем пермяки в соцсетях раскритиковали мэра Алексея Демкина за подготовку пешеходных переходов возле школ к 1 сентября. Ранее глава города рассказывал, что власти активно ведут работы в этом направлении.