В Перми началась продажа билетов на концерт любимой группы Путина

Лидер группы Николай Расторгуев славится неповторимым тембром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяки уже сейчас могут купить билет на концерт группы «Любэ» (президент РФ Владимир Путин не раз хвалил этот коллектив). Встреча с московскими музыкантами запланирована на 12 октября.

«Группа „Любэ“. Дом культуры им. Солдатова, Пермь. Вот уже 30 с лишним лет прошло со дня их появления на сцене. Третье поколение зрителей приходит на концерты группы — потому что эти песни не потеряли своей актуальности и привлекательности по сей день», — указано на странице сервиса «Яндекс Афиша».

Стоимость билетов варьируется от 2 до 6 тысяч рублей. Свободное места еще есть. URA.RU писало ранее, что хедлайнером вечера в День города в Кургане в этом году стала группа «Любэ». Город отмечал свою 343-летнюю годовщину. Курганцы слушали любимых артистов под проливным дождем.