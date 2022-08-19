Курганцы ждут выступления любимой группы Путина под ливнем

Не повезло тем, кто обеспечивает безопасность на Дне города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед началом выступления группы «Любэ» (президент РФ Владимир Путин не раз хвалил этот коллектив) в Кургане пошел сильный дождь. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Только успели отойти от площадки, где выступала группа „Комиссар“, как начался сильнейший ливень. Многие пришедшие на праздник были подготовлены. У многих с собой были зонты и дождевики», — передает корреспондент агентства.

Курганцы сообщают также, что центральные городские улицы почти полностью затоплены. Подобная картина наблюдается во многих микрорайонах Кургана. В этом году город отмечает свое 343-летие. Масштабная праздничная программа должна завершиться запуском высотного фейерверка.