Курганцы ждут выступления любимой группы Путина под ливнем

Перед началом выступления группы «Любэ» (президент РФ Владимир Путин не раз хвалил этот коллектив) в Кургане пошел сильный дождь. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Только успели отойти от площадки, где выступала группа „Комиссар“, как начался сильнейший ливень. Многие пришедшие на праздник были подготовлены. У многих с собой были зонты и дождевики», — передает корреспондент агентства.
Курганцы сообщают также, что центральные городские улицы почти полностью затоплены. Подобная картина наблюдается во многих микрорайонах Кургана. В этом году город отмечает свое 343-летие. Масштабная праздничная программа должна завершиться запуском высотного фейерверка.
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