Пермские врачи выиграли в федеральном конкурсе

Врачи получат премии от 200 тыс. до 1 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермские врачи получили призовые места в четырех номинациях федерального конкурса «Лучший врач года»-2022. Об этом сообщается в telegram-канале пермского минздрава.

«Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения РФ опубликовала список победителей главного профессионального конкурса страны. Представители пермского здравоохранения стали призерами в четырех номинациях», — передает ведомство.

В номинации «Лучший педиатр» второе место заняла Нина Постаногова, врач Пермской краевой детской клинической больницы имени Корюкиной. Вторым лучшим участковым терапевтом страны стала сотрудница Верещагинской центральной районной больницы Наталья Ларионова. Третье место в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» заняла Екатерина Боброва из краевой детской клинической больницы имени Пичугина. Офтальмолог Елена Егорова из Березниковской краевой больницы им. академика Вагнера заняла 3 место в категории «Лучший офтальмолог».

Всероссийский конкурс «Лучший врач года» проводится с 2001 года. Он проходит в три этапа: выдвижение медицинскими коллективами кандидатов, конкурсная комиссия органов государственной власти и центральная конкурсная комиссия в Москве. Размер призов составляет от 200 тыс. до 1 млн рублей. Всего в конкурсе около 30 номинаций.