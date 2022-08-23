Комикс станет мультимедийным проектом с балладами и анимацией Фото: группа ToonToon «ВКонтакте»

Графический роман «Александр Ярославич. Героический эпос» представят на фестивале гик-культуры и современных развлечений «ГикКон», который пройдет 27 августа в Екатеринбурге. О презентации сообщила медиакоманда ToonToon на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Расскажут не только о создании героического эпоса „Александр Ярославич“, но и о том, почему была выбрана форма комикса, как возник жанр эпоса, зачем нужен симфонический оркестр книге и где найти 25 человек в команду для реализации идеи», — указано в посте ToonToon.

Книга будет представлять собой мультимедийный проект с QR-кодом, по которому можно будет переходить на специальную страницу — там читатель будет слушать гуслярские баллады в исполнении симфонического оркестра и наблюдать за анимацией знаменитых сражений полководца. «Графический роман рассказывает, в частности, о личных переживаниях Невского и наименее известных событиях государственной жизни», — сообщает ТАСС.

Также в Екатеринбурге представят комикс «Брат. 25 лет» по вселенной уральского режиссера Алексея Балабанова. Презентация пройдет в рамках фестиваля гик-культуры и современных развлечений «ГикКон». Встреча пройдет 27 августа в 10.00 в парке ТРЦ «Радуга Парк».

Обложка графического романа показывает главных персонажей Фото: группа ToonToon «ВКонтакте»

Так будет выглядеть комикс про Александра Невского Фото: группа ToonToon «ВКонтакте»