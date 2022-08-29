Энтомолог Заречная объяснила опасность пылесосов для здоровья

30 августа 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

В пылесосах могут завестись клещи домовой пыли, считает Светлана Заречная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В мешках для пылесосов могут скапливаться клещи домовой пыли, которые провоцируют развитие аллергий и астмы. Поэтому емкости из ткани желательно после уборки стирать, либо заменять тканевые мешки для пыли на бумажные. Об этом в беседе с URA.RU сообщила энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная. «Клещи домовой пыли встречаются особенно в тех помещениях, где есть ковры на полу, дорожки, и их не часто пылесосят. Паукообразные вызывают очень тяжелую аллергию и астму. Они очень мелкие, во время развития линяют, при встряхивании одеял, подушек их шкурки оседают на носоглотку, и человек заболевает. Клещи домовой пыли могут быть в мешках пылесосов. Плюс, туда может попасть все, что есть в квартире. В мешках, конечно, мало кто будет развиваться, только какое-то время жить. Но когда вы начинает пылесосить, воздух выходит, а вместе с ним и частички шкурок клещей, их фекалии. Та же аллергия получается», — объяснила Светлана Заречная. Энтомолог добавила, что мешки для пылесосов лучше использовать бумажные. «Есть модели, где мешки тряпочные, некоторые им пользуются многие годы и никогда не стирают. Другое дело, если купить упаковку бумажных пакетов и все время их менять, тогда там никто не будет заводиться. Два раза пропылесосил и мешок выбросил», — посоветовала Заречная. В этот день 30 августа 1901 года Хьюбер Сесил Бут получил патент на электрический пылесос. Британец взял за основу применявшееся в поездах устройство для сдувания пыли с сидений. С тех пор 30 августа отмечается как День рождения электрического пылесоса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В мешках для пылесосов могут скапливаться клещи домовой пыли, которые провоцируют развитие аллергий и астмы. Поэтому емкости из ткани желательно после уборки стирать, либо заменять тканевые мешки для пыли на бумажные. Об этом в беседе с URA.RU сообщила энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная. «Клещи домовой пыли встречаются особенно в тех помещениях, где есть ковры на полу, дорожки, и их не часто пылесосят. Паукообразные вызывают очень тяжелую аллергию и астму. Они очень мелкие, во время развития линяют, при встряхивании одеял, подушек их шкурки оседают на носоглотку, и человек заболевает. Клещи домовой пыли могут быть в мешках пылесосов. Плюс, туда может попасть все, что есть в квартире. В мешках, конечно, мало кто будет развиваться, только какое-то время жить. Но когда вы начинает пылесосить, воздух выходит, а вместе с ним и частички шкурок клещей, их фекалии. Та же аллергия получается», — объяснила Светлана Заречная. Энтомолог добавила, что мешки для пылесосов лучше использовать бумажные. «Есть модели, где мешки тряпочные, некоторые им пользуются многие годы и никогда не стирают. Другое дело, если купить упаковку бумажных пакетов и все время их менять, тогда там никто не будет заводиться. Два раза пропылесосил и мешок выбросил», — посоветовала Заречная. В этот день 30 августа 1901 года Хьюбер Сесил Бут получил патент на электрический пылесос. Британец взял за основу применявшееся в поездах устройство для сдувания пыли с сидений. С тех пор 30 августа отмечается как День рождения электрического пылесоса.