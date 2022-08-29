На вершине Дальнего Таганая нашли голубику (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На вершине горы Дальний Таганай в Златоусте (Челябинская область) начали собирать урожай голубики, произрастающей в основном в тундре. Фото собранного урожая опубликовали в социальных сетях.

«Вот какая необычная ягода растет у нас в Челябинской области. Голубика, голубица, гонобобель. Тундра на вершине горы Дальний Таганай», — сообщил Михаил Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях другие пользователи отметили редкость ягоды для региона. Черники в челябинских лесах много, а вот голубика почти не встречается. Один из жителей рассказал, что видел кусты голубики в окрестностях Тюлюка в Катав-Ивановском районе, но она была не спелая.

Учитывая затянувшуюся в регионе жару, удивительно, что начался рост голубики. Ягода растет в регионах с умеренным и холодным климатами. Нередко урожай можно встретить на болотах и торфяниках.

Голубику нашли на вершине горы Дальний Таганай Фото: Михаил Ядрышников в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».