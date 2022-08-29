29 августа 2022

В Златоусте созрел урожай ягоды из тундры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, дикоросы, сбор ягод, ягоды в руке, черника, сбор дикоросов
На вершине Дальнего Таганая нашли голубику (фото из архива) Фото:

На вершине горы Дальний Таганай в Златоусте (Челябинская область) начали собирать урожай голубики, произрастающей в основном в тундре. Фото собранного урожая опубликовали в социальных сетях.

«Вот какая необычная ягода растет у нас в Челябинской области. Голубика, голубица, гонобобель. Тундра на вершине горы Дальний Таганай», — сообщил Михаил Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях другие пользователи отметили редкость ягоды для региона. Черники в челябинских лесах много, а вот голубика почти не встречается. Один из жителей рассказал, что видел кусты голубики в окрестностях Тюлюка в Катав-Ивановском районе, но она была не спелая.

Учитывая затянувшуюся в регионе жару, удивительно, что начался рост голубики. Ягода растет в регионах с умеренным и холодным климатами. Нередко урожай можно встретить на болотах и торфяниках.

Голубику нашли на вершине горы Дальний Таганай
Фото:
Ягода редко растет в Челябинской области
Фото:

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На вершине горы Дальний Таганай в Златоусте (Челябинская область) начали собирать урожай голубики, произрастающей в основном в тундре. Фото собранного урожая опубликовали в социальных сетях. «Вот какая необычная ягода растет у нас в Челябинской области. Голубика, голубица, гонобобель. Тундра на вершине горы Дальний Таганай», — сообщил Михаил Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях другие пользователи отметили редкость ягоды для региона. Черники в челябинских лесах много, а вот голубика почти не встречается. Один из жителей рассказал, что видел кусты голубики в окрестностях Тюлюка в Катав-Ивановском районе, но она была не спелая. Учитывая затянувшуюся в регионе жару, удивительно, что начался рост голубики. Ягода растет в регионах с умеренным и холодным климатами. Нередко урожай можно встретить на болотах и торфяниках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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