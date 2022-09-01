01 сентября 2022

Глава МЧС России вместе с Куйвашевым приняли присягу у кадетов в Екатеринбурге. Видео

Глава МЧС Александр Куренков приняли присягу у кадетов в Екатеринбурге вместе с губернатором Куйвашевым
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Александр Куренков принял присягу у курсантов в Екатеринбурге Фото:

Руководитель МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков приехал в Екатеринбург с рабочим визитом 2 сентября. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, глава ведомства вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым приняли присягу у курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

«Министр МЧС РФ Куренков прямо сейчас принимает присягу у курсантов Уральского института государственной противопожарной службы. Вместе с ним в мероприятии участвует губернатор», — сообщает корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что Куренков приедет в Екатеринбург с рабочим визитом 2 сентября. Ожидалось, что он, помимо протокольных мероприятий, встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. Куренков возглавляет МЧС России последние несколько месяцев. В мае его кандидатуру на этот пост выдвинул президент РФ Владимир Путин. Предыдущий министр Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений.

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Руководитель МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков приехал в Екатеринбург с рабочим визитом 2 сентября. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, глава ведомства вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым приняли присягу у курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. «Министр МЧС РФ Куренков прямо сейчас принимает присягу у курсантов Уральского института государственной противопожарной службы. Вместе с ним в мероприятии участвует губернатор», — сообщает корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что Куренков приедет в Екатеринбург с рабочим визитом 2 сентября. Ожидалось, что он, помимо протокольных мероприятий, встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. Куренков возглавляет МЧС России последние несколько месяцев. В мае его кандидатуру на этот пост выдвинул президент РФ Владимир Путин. Предыдущий министр Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений.
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