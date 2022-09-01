Экс-соратник Ройзмана обвинил его в желании заработать на смертельно больных. Видео

02 сентября 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Олег Кинев обвинил Ройзмана в желании заработать на смертельно больных Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Бывший соратник Евгения Ройзмана, экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев рассказал, как экс-мэр предложил ему модель «самоокупаемого хосписа». По его словам, он опроверг такую модель заработка. «Он говорил, что хоспис может сам себя окупать. Есть очень много пациентов, у которых есть квартира, у которых есть недвижимость — то есть мы будем их госпитализировать, и, в принципе, на эти деньги хоспис может существовать», — рассказал Кинев на видео, опубликованном telegram-каналом «УРАЛLIVE». При этом экс-соратник Ройзмана отметил, что отверг такую модель заработка. Ранее URA.RU писало, что 22 мая 2014 года была убита пенсионерка Ольга Ледовская. Сразу после задержания Кинев дал показания, что пошел на преступление из-за долга Евгению Ройзману. По словам Кинева, Ройзман продал ему свое депутатское место за пять миллионов рублей, к тому же поставил на счетчик — 50 тысяч рублей каждый месяц сверху до погашения долга. Олега Кинева суд приговорил к 16 годам колонии.

Бывший соратник Евгения Ройзмана, экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев рассказал, как экс-мэр предложил ему модель «самоокупаемого хосписа». По его словам, он опроверг такую модель заработка. «Он говорил, что хоспис может сам себя окупать. Есть очень много пациентов, у которых есть квартира, у которых есть недвижимость — то есть мы будем их госпитализировать, и, в принципе, на эти деньги хоспис может существовать», — рассказал Кинев на видео, опубликованном telegram-каналом «УРАЛLIVE». При этом экс-соратник Ройзмана отметил, что отверг такую модель заработка. Ранее URA.RU писало, что 22 мая 2014 года была убита пенсионерка Ольга Ледовская. Сразу после задержания Кинев дал показания, что пошел на преступление из-за долга Евгению Ройзману. По словам Кинева, Ройзман продал ему свое депутатское место за пять миллионов рублей, к тому же поставил на счетчик — 50 тысяч рублей каждый месяц сверху до погашения долга. Олега Кинева суд приговорил к 16 годам колонии.