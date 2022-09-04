Пермский экс-депутат похвастался захваченным трофеем ВСУ. Фото

Бывший депутат заксобрания Пермского края Григоренко привез трофей со спецоперации

05 сентября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Талисманом для Григоренко стала лысьвенская кружка Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко, участвовавший в спецоперации на Украине, рассказал о трофее со спецоперации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что на одной из баз ВСУ взял спальник. И он стал для него памятным. «Разобрал свой рюкзак! В принципе вещей не так уж много с собой привез. Из трофеев только спальник, взятый на одной из баз ВСУ. Хотел оставить его парням из роты, как оставил много чего другого, но в последний момент взял с собой. Слишком много с этим спальником прожито. Точнее, проспано», — отметил Григоренко. По его словам, своеобразным оберегом для него стала лысьвенская кружка (выпущена «Лысьвенским заводом эмалированной посуды»), где выгравирована надпись, посвященная Сталинградской битве. И карта боев. Ее подарили в 2018 году. «Она стала моим талисманом. Ни одного боя, ни одного штурма без нее я не прошел», — пишет Григоренко. Каждый раз он проверял, на месте ли кружка. И хранил ее в маленьком рюкзаке, прикрепленном к бронежилету («мародерка»). Григоренко отправился в Донбасс в начале апреля, поскольку не мог оставаться в стороне. Он вернулся в конце августа. Около трети сослуживцев Григоренко были пермяками. А в один из дней ему показалось, что он попал в фильм «Терминатор-2». Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. Спецоперация направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. В ходе нее Россия соблюдает все нормы гуманитарного права. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко, участвовавший в спецоперации на Украине, рассказал о трофее со спецоперации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что на одной из баз ВСУ взял спальник. И он стал для него памятным. «Разобрал свой рюкзак! В принципе вещей не так уж много с собой привез. Из трофеев только спальник, взятый на одной из баз ВСУ. Хотел оставить его парням из роты, как оставил много чего другого, но в последний момент взял с собой. Слишком много с этим спальником прожито. Точнее, проспано», — отметил Григоренко. По его словам, своеобразным оберегом для него стала лысьвенская кружка (выпущена «Лысьвенским заводом эмалированной посуды»), где выгравирована надпись, посвященная Сталинградской битве. И карта боев. Ее подарили в 2018 году. «Она стала моим талисманом. Ни одного боя, ни одного штурма без нее я не прошел», — пишет Григоренко. Каждый раз он проверял, на месте ли кружка. И хранил ее в маленьком рюкзаке, прикрепленном к бронежилету («мародерка»). Григоренко отправился в Донбасс в начале апреля, поскольку не мог оставаться в стороне. Он вернулся в конце августа. Около трети сослуживцев Григоренко были пермяками. А в один из дней ему показалось, что он попал в фильм «Терминатор-2». Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. Спецоперация направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Донбассе. В ходе нее Россия соблюдает все нормы гуманитарного права.