В Перми ищут пропавшую девочку-подростка

В Пермском крае ищут пропавшую девочку-подростка

03 сентября 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Подросток вышла из дома в Лысьве Пермского края Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае идет поиск 15-летней Анастасии Булатовой, которая ушла из дома утром 3 сентября по улице Орджоникидзе в городе Лысьва. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Ориентировка размещена в паблике «ЧП Чусовой» в социальной сети «ВКонтакте». «Приметы: рост 140-160, среднее телосложение, волосы светло-русые ниже плеч, могут быть заплетены в косу. Гласа серо-голубые. Была одета в черные штаны и в темно-зеленую куртку», — сообщается в ориентировке. Ранее URA.RU рассказывало о пропавшей 6-летней девочке в Чусовском районе, тело которой нашли спустя 3 дня в пожарном колодце с водой. По этому факту было возбуждено уголовное дело, его взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Девочка ушла из дома в субботу утром и пропала Паблик «ЧП Чусовой» «ВКонтакте»

В Пермском крае идет поиск 15-летней Анастасии Булатовой, которая ушла из дома утром 3 сентября по улице Орджоникидзе в городе Лысьва. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Ориентировка размещена в паблике «ЧП Чусовой» в социальной сети «ВКонтакте». «Приметы: рост 140-160, среднее телосложение, волосы светло-русые ниже плеч, могут быть заплетены в косу. Гласа серо-голубые. Была одета в черные штаны и в темно-зеленую куртку», — сообщается в ориентировке. Ранее URA.RU рассказывало о пропавшей 6-летней девочке в Чусовском районе, тело которой нашли спустя 3 дня в пожарном колодце с водой. По этому факту было возбуждено уголовное дело, его взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.