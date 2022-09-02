В Перми ищут пропавшую девочку-подростка

В Пермском крае идет поиск 15-летней Анастасии Булатовой, которая ушла из дома утром 3 сентября по улице Орджоникидзе в городе Лысьва. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Ориентировка размещена в паблике «ЧП Чусовой» в социальной сети «ВКонтакте».
«Приметы: рост 140-160, среднее телосложение, волосы светло-русые ниже плеч, могут быть заплетены в косу. Гласа серо-голубые. Была одета в черные штаны и в темно-зеленую куртку», — сообщается в ориентировке.
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В Пермском крае идет поиск 15-летней Анастасии Булатовой, которая ушла из дома утром 3 сентября по улице Орджоникидзе в городе Лысьва. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Ориентировка размещена в паблике «ЧП Чусовой» в социальной сети «ВКонтакте». «Приметы: рост 140-160, среднее телосложение, волосы светло-русые ниже плеч, могут быть заплетены в косу. Гласа серо-голубые. Была одета в черные штаны и в темно-зеленую куртку», — сообщается в ориентировке. Ранее URA.RU рассказывало о пропавшей 6-летней девочке в Чусовском районе, тело которой нашли спустя 3 дня в пожарном колодце с водой. По этому факту было возбуждено уголовное дело, его взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.